Książę przybył do Pałacu Elizejskiego i długo ściskał rękę Macrona na powitanie - zwracają uwagę francuskie media.

Komentatorzy wskazują, że spotkanie przywódców oznacza „rehabilitację” Mohammeda ibn Salmana, która narzucona została przez rosyjska agresję na Ukrainę i gwałtownie rosnące ceny energii. Niedawno doszło już do wizyty amerykańskiego prezydenta Joe Bidena w Arabii Saudyjskiej, która zdaniem politologów oznacza powrót księcia na arenę międzynarodową. Książę został poddany ostracyzmowi politycznemu przez kraje zachodnie po zabójstwie przez saudyjskie służby w 2018 roku dziennikarza Chaszodżdżiego w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule.

Premier Francji Elisabeth Borne w obliczu krytyki broniła zaproszenia Mohammeda ibn Salmana do Paryża. Nie chodzi o kwestionowanie naszego zaangażowania na rzecz praw człowieka. Prezydent Republiki z pewnością będzie miał okazję porozmawiać o tym z Mohammedem ibn Salmanem – zapewniała Borne.

Macron wykonał już większość prac rehabilitacyjnych, osobiście odwiedzając księcia w Rijadzie w grudniu zeszłego roku - uważa ekspert ds. Arabii Saudyjskiej w Instytucie Badawczym Studiów Europejskich i Amerykańskich Quentin de Pimodan, cytowany przez AFP. „Macron rozpoczął, a Biden zakończył rehabilitację, z (Borisem) Johnsonem w międzyczasie, ponieważ premier Wielkiej Brytanii odwiedził Rijad w marcu zeszłego roku” – komentuje ekspert. Dodał, że amerykańskie służby wywiadowcze wskazały na odpowiedzialność księcia za zabójstwo Chaszodżdżiego.

„Ponowna integracja księcia nie może nastąpić wbrew prawdzie i sprawiedliwości” – stwierdził w komunikacie prasowym sekretarz generalny Reporterów bez Granic (RSF) Christophe Deloire. „RSF prosi francuskiego prezydenta o interwencję u księcia, aby uwolnił 27 dziennikarzy obecnie przetrzymywanych w Arabii Saudyjskiej” - poinformował Deloire.

„Wizyta księcia we Francji i Joe Bidena w Arabii Saudyjskiej nie zmienia faktu, że książę jest nikim innym jak zabójcą” - ubolewała była specjalna sprawozdawczyni ONZ ds. egzekucji pozasądowych Agnes Callamard, która prowadziła śledztwo w sprawie zabójstwa Chaszodżdżiego.

„Książę może liczyć na to, że Macron zrehabilituje go na arenie międzynarodowej pomimo okrutnego morderstwa dziennikarza, bezwzględnych represji władz saudyjskich wobec jakiejkolwiek krytyki i wobec zbrodni wojennych w Jemenie” – napisała na Twitterze dyrektor francuskiego oddziału Human Rights Watch Benedicte Jeannerod.

„Jego powrót do łask przywódców zachodnich państw jest tym bardziej szokujący, że wielu z nich w tamtym czasie wyrażało swoje obrzydzenie (z powodu morderstwa) i zobowiązanie do nie przywracania księcia z powrotem do społeczności międzynarodowej” – dodała Jeannerod.

W oświadczeniu Pałac Elizejski potwierdził, że prezydent Francji „rozwiąże kwestię praw człowieka” z saudyjskim księciem koronnym. Rozmowy przywódców mają dotyczyć m.in. kryzysu energetycznego, wojny na Ukrainie i kwestii programu nuklearnego Iranu.

Z Paryża Katarzyna Stańko