EROD to organ, którego głównym celem jest zapewnienie spójnego stosowania RODO poprzez współpracę między organami 27 państw członkowskich UE oraz trzech państw z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przeprowadza on również analizy związane z ochroną danych osobowych w tych 30 krajach. Najnowsza, której wyniki zostały niedawno opublikowane, dotyczy środków, jakimi dysponują poszczególne organy. Aż 77 proc. uznało, że są one niewystarczające. Wśród nich jest i polski UODO. Od początku swej działalności wnioskuje on o budżet wyższy od tego, jaki jest mu ostatecznie przyznawany. W 2019 r. wyniósł on niecałe 32 mln zł, a wniosek opiewał na kwotę 35,6 mln zł. W 2020 r. budżet przyznany to 36,7 mln zł, a UODO występowało o 40,1 mln zł, w 2021 r. dostał 39,2 mln zł, a chciał 40,3 mln zł. W 2022 r. urzędowi przyznano 41,7 mln zł, we wniosku na kolejny rok prosi o zwiększenie tej kwoty do niecałych 45 mln zł.