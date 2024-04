Około godziny 13:00 przed lokalem, gdzie od kilku godzin trwało wydarzenie, pojawiła się policja, "sprawdzając, jakie kroki należy podjąć, aby je przerwać" - poinformował portal Brussels Times. Konferencja była zamykana "stopniowo", co oznacza, że ludzie nie byli zmuszani do opuszczenia budynku, ale ci, którzy go opuścili, nie byli wpuszczani z powrotem.

Farage: Wiedziałem, że nie będę mile widziany w Brukseli

Decyzję o przerwaniu wydarzenia wydał Emir Kir, burmistrz dzielnicy Sainte-Josse-ten-Noode, na której terenie odbywało się sympozjum. Argumentował on, że zrobił to w celu ochrony "bezpieczeństwa publicznego", i zadeklarował, że "skrajna prawica nie jest tu mile widziana".

Policja dostarczyła organizatorom nakaz przerwania wydarzenia w momencie, gdy na scenie przemawiał brytyjski polityk Nigel Farage, główny "sprawca" Brexitu.

"Wiedziałem, że nie będę mile widziany w Brukseli. Jedno miejsce wycofało się z goszczenia konferencji - ok. Jednak wycofanie się dwóch obiektów jest absolutnie oburzające. Być może wiecie, że do lokalu, który nas w końcu przyjął, wydzwania tutejszy burmistrz i wysyła policję, żeby zamknęła tę konferencję" - powiedział były europoseł.

Powiedzieli właścicielowi, że jeśli konferencja się odbędzie, to on zbankrutuje

"Powiedzieli tunezyjskiemu właścicielowi (lokalu), który wierzy w wolność słowa, że jeśli konferencja się odbędzie, to on zbankrutuje. Właśnie z tym się mierzymy" - dodał Farage.

Organizatorzy w wydanym oświadczeniu zapowiedzieli, że będą dążyli do uchylenia decyzji burmistrza na drodze sądowej, ponieważ "nie ma żadnych zakłóceń porządku publicznego ani podstaw do zamknięcia zgromadzenia".

Konferencja Narodowego Konserwatyzmu jest organizowana od 2019 r. przez holenderską Fundację Edmunda Burke’a i jest jednym z najważniejszych wydarzeń tego środowiska na świecie. W poprzednich edycjach brali udział m.in. obecna premier Włoch Giorgia Meloni i gubernator Florydy Ron DeSantis. W tym roku współorganizatorami kongresu w Brukseli są m.in. węgierskie Kolegium Macieja Korwina i Instytut Herzla z Jerozolimy.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz