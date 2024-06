Zjednoczenie sił prawicowych w PE

Pod koniec maja była szefowa Zjednoczenia (kiedyś Frontu) Narodowego Marine Le Pen w wywiadzie dla włoskiego dziennika "Corriere della Sera" mówiła o konieczności zjednoczenia się prawicowych sił w PE, wskazując, że po wyborach mogłyby one utworzyć drugą pod względem liczebności grupę.

Obecnie RN jest częścią najbardziej prawicowej frakcji w PE - Tożsamości i Demokracji (ID). "Druga od prawej" grupa, czyli Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (EKR), zrzesza natomiast m.in. PiS oraz Braci Włochów, czyli partię włoskiej premier Giorgii Meloni.

W rozmowie z PAP Jean-Paul Garraud podkreślił, że mimo różnic widzi przestrzeń do współpracy z niektórymi ugrupowaniami, które są dziś zrzeszone w EKR - te bowiem zgadzają się z jego partią co do spraw "kluczowych", a taką jest "walka o suwerenność" poszczególnych państw członkowskich. "To nie tylko Bracia Włosi oraz PiS, ale także część Europejskiej Partii Ludowej" - powiedział.

Kwestia wojny w Ukrainie

Pytany o różnice w podejściu do wsparcia Ukrainy, Garraud odparł, że jego ugrupowanie "zawsze potępiało rosyjską agresję". "Głosowaliśmy nawet za przepisami umożliwiającymi wysłanie do Ukrainy broni defensywnej" - dodał. Przyznając, że RN sprzeciwia się wszelkim działaniom, które prowadziłyby do "eskalacji" oraz kolejnemu rozszerzeniu UE, Garraud wskazywał, że jego zdaniem każdy kraj ma prawo prowadzić swoją własną politykę zagraniczną. "Jeśli spojrzymy na sojusze po - nazwijmy to - drugiej stronie, widzimy, że też się między sobą różnią, a mimo to udało im się porozumieć" - wskazał.

W rozmowie z PAP Garraud wyraził też przekonanie, że RN często było przedstawiane w sposób "niezwykle karykaturalny". "Myślę, że wszyscy zaczynają rozumieć, że nie jesteśmy ekstremistami, że jesteśmy demokratami, że opowiadamy się za Unią Europejską, ale nie za Unią Europejską w wydaniu Ursuli von der Leyen" - powiedział. "Myślę, że PiS też zdał sobie sprawę, że wbrew forsowanej narracji, która przedstawiała nas jako prorosyjskich, wcale nie prezentujemy takiego stanowiska" - dodał.

Powstanie duża konserwatywno-nacjonalistyczna "supergrupa"?

Duża konserwatywno-nacjonalistyczna "supergrupa" w PE jest jednym z kilku rozważanych scenariuszy po wyborach do PE. Innym z nich jest stworzenie osobnej europarlamentarnej frakcji przez PiS oraz węgierski Fidesz, który od trzech lat pozostaje niezrzeszony. Pytana o tę kwestię przez PAP w kwietniu była premier, europoseł PiS Beata Szydło zwracała uwagę przede wszystkim na konieczność rozbudowywania EKR. "Uważam, że Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy powinni być grupą stanowiącą przeciwwagę dla liberalno-lewicowych ugrupowań, którym brakuje czasem pragmatycznych działań" - mówiła.

"Tak naprawdę wszystko jest możliwe (...) Najpierw musimy się policzyć i zobaczyć, jakie jest najlepsze rozwiązanie odpowiadające na oczekiwania ludzi, którzy wypowiedzą się w tej sprawie 9 czerwca" - powiedział w rozmowie z PAP francuski europoseł. Podobnie jak europarlamentarzyści PiS, Garraud nie chciał przesądzać, który z powyborczych scenariuszy jest najbardziej realny.

Czynnikiem, który miałby ułatwić ewentualne porozumienie partii zrzeszonych obecnie w EKR oraz Tożsamości i Demokracji, są według niego bliskie kontakty należących do nich polityków. "Marine Le Pen zna bardzo dobrze Giorgię Meloni, zna bardzo dobrze Viktora Orbana oraz zna bardzo dobrze Mateusza Morawieckiego" - wymieniał. Pytany o rozmowy dotyczące dołączenia Zjednoczenia Narodowego do Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, Garraud nie odpowiedział wprost. "Utrzymujemy wiele kontaktów, także z EKR" - powiedział. (PAP)

autorka: Sonia Otfinowska