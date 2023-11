Jak mówią komentatorzy, już sama perspektywa obniżki ratingu USA może zaszkodzić portfelom inwestycyjnym Amerykanów, ponieważ pożyczanie pieniędzy będzie dla nich jeszcze droższe, a spłata długów będzie dla rządu bardziej kosztowna. Skutki te byłyby prawdopodobnie jeszcze bardziej dotkliwe, gdyby agencja Moody’s ostatecznie obniżyła rating USA. Według oświadczenia Moody’s główną przyczyną było osłabienie finansowe kraju.

- W kontekście rosnących stóp procentowych i bez skutecznych środków polityki fiskalnej mających na celu zmniejszenie wydatków rządowych lub zwiększenie dochodów, Moody’s spodziewa się, że deficyt budżetowy USA pozostanie bardzo duży, co znacznie osłabi przystępność długu – czytamy w oświadczeniu.

Reklama

Przedstawiciele amerykańskiej administracji krytykują stanowisko Moody’s, zwracając uwagę między innymi na płynność amerykańskich obligacji skarbowych. - Nie zgadzamy się ze zmianą perspektywy na negatywną. Amerykańska gospodarka pozostaje silna, a skarbowe papiery wartościowe są najważniejszym bezpiecznym i płynnym aktywem na świecie – stwierdził w oświadczeniu zastępca sekretarza skarbu Wally Adeyemo.

Moody’s jest jedyną z trzech głównych agencji ratingowych, która przyznała Stanom Zjednoczonym najlepszy rating AAA, który utrzymuje od 1917 roku. Agencja Standard and Poor’s po raz pierwszy obniżyła rating Stanów Zjednoczonych w 2011 r., po ówczesnym impasie w sprawie pułapu zadłużenia. W sierpniu agencja Fitch Ratings obniżyła rating kredytowy Ameryki po ostatniej debacie dotyczącej pułapu zadłużenia.

Reklama

Moody’s przytoczyła wiele niedawnych wydarzeń, które ilustrują niezwykły podział polityczny w Ameryce, w tym niemal niewypłacalność na początku tego roku, zanim Kongres zgodził się na podwyższenie limitu zadłużenia. Wynikające z tego usunięcie spikera Izby Reprezentantów Kevina McCarthy’ego, a także niezdolność Kongresu do znalezienia nowego spikera również odbyły się na negatywnej oceni agencji Moody’s.

Wszystko to jest spowodowane silną polaryzacją polityczną, co znacząco utrudnia przyjęcie budżetu na przyszły rok. Jeśli Kongres nie przyjmie ustawy budżetowej lub ustawy o funduszach tymczasowych do północy 17 listopada, rząd przestanie działać. Agencje federalne już zaczynają się do tego przygotowywać. Sekretarz prasowa Białego Domu Karine Jean-Pierre stwierdziła, że działania Moody’s to „kolejna konsekwencja ekstremizmu i dysfunkcji Partii Republikańskiej w Kongresie”.