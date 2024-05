Chiny jako "epokowe wyzwanie"

"Rosja i Iran stanowią bezpośrednie zagrożenie. Ale Chiny są epokowym wyzwaniem. Obecnie poświęcamy Chinom więcej zasobów niż jakiejkolwiek innej pojedynczej misji" - przyznała Keast-Butler podczas trwającej w Birmingham dorocznej międzynarodowej konferencji CyberUK, która jest poświęcona cyberbezpieczeństwu.

"Poprzez swoje wymuszające i destabilizujące działania Chińska Republika Ludowa stanowi poważne zagrożenie dla międzynarodowych norm i wartości. Uważamy, że nieodpowiedzialne działania ChRL w cyberprzestrzeni osłabiają bezpieczeństwo Internetu dla wszystkich. Chiny zbudowały zaawansowany zestaw zdolności cybernetycznych i korzystają z rosnącego komercyjnego +ekosystemu+ firm hakerskich i brokerów danych" - mówiła dyrektorka GCHQ.

Keast-Butler wyraziła zadowolenie, że Chiny wzięły udział w zorganizowanym przez Wielką Brytanię pierwszym światowym szczycie dotyczącym bezpieczeństwa sztucznej inteligencji w listopadzie ubiegłego roku, ale dodała: "ChRL chce kształtować globalne standardy technologiczne na swoją korzyść, starając się zapewnić sobie dominację w ciągu najbliższych 10-15 lat".

Włamanie do systemu brytyjskiego MON

Przed tygodniem ujawniono, że doszło do włamania do systemu wypłacania wynagrodzeń w brytyjskim ministerstwie obrony, o co podejrzewane są Chiny, zaś pod koniec marca brytyjski rząd oficjalnie oskarżył powiązanych z chińskim państwem hakerów o to, że stoją za dwoma głośnymi cyberatakami w ostatnich latach, których celem byli krytyczni wobec Chin posłowie oraz brytyjska komisja wyborcza.

Keast-Butler, która w zeszłym roku stanęła jako pierwsza kobieta w historii na czele GCHQ, ostrzegła również, że Rosja w celu zwiększania zagrożeń w cyberprzestrzeni coraz mocniej współpracuje z podmiotami niepaństwowymi.

"Jesteśmy coraz bardziej zaniepokojeni rosnącymi powiązaniami między rosyjskimi służbami wywiadowczymi a grupami działającymi w imieniu Rosji w celu przeprowadzania cyberataków, a także +fizycznego+ szpiegostwa i operacji sabotażu. Wcześniej Rosja po prostu tworzyła odpowiednie środowiska do działania tych grup, ale teraz pielęgnuje i inspiruje te niepaństwowe podmioty cybernetyczne. W niektórych przypadkach najwyraźniej koordynuje fizyczne ataki przeciw Zachodowi" - powiedziała.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)