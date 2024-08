Afera w Wielkiej Brytanii. Rosjanin programował kody dla okrętów atomowych

Brytyjczycy mają twardy orzech do zgryzienia, bo jak się okazało, zagrożone było bezpieczeństwo ich atomowych okrętów podwodnych. Do wycieku tajnych danych z ich oprogramowania dojść mogło w trakcie jego projektowania, gdyż w całej swej beztrosce ktoś zlecił to zadanie ludziom z Białorusi i Rosji. Jeden z programistów grzecznie pracował ze swojego domu na... Syberii.