Słowa Elona Muska

W niedzielę Elon Musk na należącej do niego platformie X (dawniej Twitter) napisał, że „wojna domowa jest nieunikniona”. Była to odpowiedź Muska na jeden z materiałów wideo, w którym pokazano zamieszki na brytyjskich ulicach oraz plakat, że wszystko to jest efektem migracji i otwartych granic.

Reakcja brytyjskiego rządu

- Nie ma usprawiedliwienia dla takich komentarzy – powiedział w poniedziałek w czasie konferencji rzecznik prasowy brytyjskiego rządu Dave Pares, odnosząc się do wpisu Elona Muska.

Dave Pares w czasie tej samej konferencji prasowej stwierdził, że wydarzenia z ostatniego weekendu, w tym ataki na co najmniej dwa hotele, w których mieszkają imigranci, wymagają „natychmiastowej odpowiedzi” ze strony mediów społecznościowych. Pares wyjaśnił, że fora internetowe były wykorzystywane do rozprzestrzeniania dezinformacji oraz organizowania protestów antyimigranckich.

Rzecznik brytyjskiego rządu dodał, że „państwowi aktorzy” mogli być zaangażowani w „aktywność botów”, które propagowały posty.

- Każdy, kto podsyca przemoc, niezależnie od tego, czy robi to w internecie, czy osobiście, może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej i grozi mu więzienie – dodał Pares.