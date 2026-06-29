Koszty podróży samochodem po Europie. Ile zapłacimy za dojazd na wakacje?

Ile kosztuje paliwo w Europie?
Wojna na Bliskim Wschodzie przeszła w fazę uśpienia. Jednak gorączka na rynku paliw nadal trwa. Ceny hurtowe nadal nie wróciły do tych z lutego. Kierowcy muszą przygotować się na droższe wyjazdy wakacyjne. Sprawdzamy, jak bardzo zmienia się sytuacja. Ile teraz kosztuje benzyna i diesel na stacjach w poszczególnych krajach Europy?
Na wstępie trzeba zaznaczyć, że ceny paliw w Polsce są obecnie najniższe w Europie. Porównując dane, wyraźnie widać, że „wyprzedzamy” pod względem stawek (ok. 6 zł za Pb 95 i 6,19 zł za ON – diesel) takie kraje jak:
- Hiszpania – 6,18 (Pb 95) i 6,88 (ON)
- Bułgaria – 6,35 (Pb 95) i 7,34 (ON)
- Chorwacja – 6,74 (Pb 95) i 6,82 (ON)
Kto jeszcze dopłaca do paliwa?
Poza Polską, gdzie wciąż obowiązuje pakiet CPN, przedłużany z tygodnia na tydzień, swoją „tarczę ochronną” wprowadzili Niemcy. Od 1 maja do 30 czerwca obowiązywała tam obniżka podatku paliwowego. Później – zgodnie z ustaleniami federalnymi – stawki zostały urynkowione. Obecnie u naszych zachodnich sąsiadów płaci się: 7,25 zł (Pb 95) oraz 8,18 zł (ON).
Sztywny kurs od marca trzymali Węgrzy – w przeliczeniu 7,2 zł za Pb 95 oraz 7,44 zł za ON. W połowie czerwca nowy premier Péter Magyar ogłosił wycofanie się z tego programu. Był on o tyle kontrowersyjny, że początkowo inne stawki obowiązywały dla rejestracji węgierskich, a inne dla „obcych”.
Do paliwa – do 3 lipca – dopłacają też Włosi. Stawka podstawowa jest tam obniżona o 5 centów. Bardzo prawdopodobne, że po tym czasie kolejnych dopłat już nie będzie. Ile obecnie płacimy tam za paliwo? Średnio 7,75 zł za Pb 95 i 8,11 zł za ON. To jednak stawki przy „zwykłych” drogach. Na autostradach jest o ok. 5% drożej.
Drogi przejazd przez Austrię?
Do końca maja w Austrii obowiązywał program podobny do polskiego CPN. Później zdecydowano się na powrót stawek rynkowych. Zachowano jednak – do końca sierpnia – obniżkę podatków na paliwa.
Efekt? Ceny są znacznie niższe niż w Niemczech czy we Włoszech. Za litr benzyny płacimy obecnie 6,65 zł (Pb 96), a za olej napędowy 6,96 zł (ON).
Przejazd przez Austrię to popularny wybór dla kierowców jadących do Włoch lub Chorwacji (via Słowenia). Należy pamiętać, że autostrady w tym kraju są płatne (12,8 euro, ok. 55 zł), a dodatkowo za przejazd przez górskie przełęcze trzeba zapłacić osobno (np. Brenner – granica z Włochami – 12,5 euro w jedną stronę).
Gdzie są najdroższe autostrady?
Jedynie w Niemczech przejazd autostradami jest darmowy. W pozostałych krajach, do których chętnie podróżują Polacy, trzeba płacić. Ile dokładnie?
- Austria – winieta 10-dniowa: 12,8 euro (ok. 55 zł)
- Czechy – 300 CZK (10 dni), ok. 40 zł
- Słowacja – 10,8 euro (10 dni), ok. 46 zł
- Włochy – brak winiet, opłaty na bramkach (ok. 0,35–0,40 zł za 1 km)
- Węgry – 6 900 HUF, ok. 77 zł (10 dni)
- Chorwacja – ok. 0,26–0,34 zł za 1 km
Redaktor Forsal.pl, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w tematach związanych z inwestycjami oraz transportem. Od lat obserwuje wielkie budowy, opisuje rynek nieruchomości, a także zawiłości systemu transportowego.
Autor reportażu "Żarnowiec. Sen o polskiej elektrowni jądrowej" nagrodzony Grand Press 2023 w kategorii książka reporterska roku. Finalista m.in. Pomorskiej Nagrody Literackiej oraz konkursu dziennikarskiego "Biały Kruk".