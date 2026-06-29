Forsal logo

Koszty podróży samochodem po Europie. Ile zapłacimy za dojazd na wakacje?

Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewskidziennikarz Forsal.pl, specjalizuje się w tematach inwestycyjnych i transportowych
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 15:00
Bramki na autostradzie
Bramki na autostradzie. Ile zapłacimy za podróż po europie?/Shutterstock
Polacy ruszają na wakacje. Zagraniczny wyjazd samochodem często prowadzi do Włoch czy Chorwacji. Sprawdzamy ceny paliw w poszczególnych krajach. W wielu miejscach kończą się rządowe dopłaty do paliw. Jakie są koszty podróży samochodem po Europie? Na co warto zwrócić uwagę?

Ile kosztuje paliwo w Europie?

Wojna na Bliskim Wschodzie przeszła w fazę uśpienia. Jednak gorączka na rynku paliw nadal trwa. Ceny hurtowe nadal nie wróciły do tych z lutego. Kierowcy muszą przygotować się na droższe wyjazdy wakacyjne. Sprawdzamy, jak bardzo zmienia się sytuacja. Ile teraz kosztuje benzyna i diesel na stacjach w poszczególnych krajach Europy?

Koniec budowy metra. Warszawa robi przerwę, Kraków rezygnuje
Koniec budowy metra. Warszawa robi przerwę, Kraków rezygnuje

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że ceny paliw w Polsce są obecnie najniższe w Europie. Porównując dane, wyraźnie widać, że „wyprzedzamy” pod względem stawek (ok. 6 zł za Pb 95 i 6,19 zł za ON – diesel) takie kraje jak:

  • Hiszpania – 6,18 (Pb 95) i 6,88 (ON)
  • Bułgaria – 6,35 (Pb 95) i 7,34 (ON)
  • Chorwacja – 6,74 (Pb 95) i 6,82 (ON)

Kto jeszcze dopłaca do paliwa?

Poza Polską, gdzie wciąż obowiązuje pakiet CPN, przedłużany z tygodnia na tydzień, swoją „tarczę ochronną” wprowadzili Niemcy. Od 1 maja do 30 czerwca obowiązywała tam obniżka podatku paliwowego. Później – zgodnie z ustaleniami federalnymi – stawki zostały urynkowione. Obecnie u naszych zachodnich sąsiadów płaci się: 7,25 zł (Pb 95) oraz 8,18 zł (ON).

Sztywny kurs od marca trzymali Węgrzy – w przeliczeniu 7,2 zł za Pb 95 oraz 7,44 zł za ON. W połowie czerwca nowy premier Péter Magyar ogłosił wycofanie się z tego programu. Był on o tyle kontrowersyjny, że początkowo inne stawki obowiązywały dla rejestracji węgierskich, a inne dla „obcych”.

Do paliwa – do 3 lipca – dopłacają też Włosi. Stawka podstawowa jest tam obniżona o 5 centów. Bardzo prawdopodobne, że po tym czasie kolejnych dopłat już nie będzie. Ile obecnie płacimy tam za paliwo? Średnio 7,75 zł za Pb 95 i 8,11 zł za ON. To jednak stawki przy „zwykłych” drogach. Na autostradach jest o ok. 5% drożej.

Drogi przejazd przez Austrię?

Do końca maja w Austrii obowiązywał program podobny do polskiego CPN. Później zdecydowano się na powrót stawek rynkowych. Zachowano jednak – do końca sierpnia – obniżkę podatków na paliwa.

Efekt? Ceny są znacznie niższe niż w Niemczech czy we Włoszech. Za litr benzyny płacimy obecnie 6,65 zł (Pb 96), a za olej napędowy 6,96 zł (ON).

Przejazd przez Austrię to popularny wybór dla kierowców jadących do Włoch lub Chorwacji (via Słowenia). Należy pamiętać, że autostrady w tym kraju są płatne (12,8 euro, ok. 55 zł), a dodatkowo za przejazd przez górskie przełęcze trzeba zapłacić osobno (np. Brenner – granica z Włochami – 12,5 euro w jedną stronę).

Gdzie są najdroższe autostrady?

Jedynie w Niemczech przejazd autostradami jest darmowy. W pozostałych krajach, do których chętnie podróżują Polacy, trzeba płacić. Ile dokładnie?

  • Austria – winieta 10-dniowa: 12,8 euro (ok. 55 zł)
  • Czechy – 300 CZK (10 dni), ok. 40 zł
  • Słowacja – 10,8 euro (10 dni), ok. 46 zł
  • Włochy – brak winiet, opłaty na bramkach (ok. 0,35–0,40 zł za 1 km)
  • Węgry – 6 900 HUF, ok. 77 zł (10 dni)
  • Chorwacja – ok. 0,26–0,34 zł za 1 km
INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewski

Redaktor Forsal.pl, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w tematach związanych z inwestycjami oraz transportem. Od lat obserwuje wielkie budowy, opisuje rynek nieruchomości, a także zawiłości systemu transportowego.

Autor reportażu "Żarnowiec. Sen o polskiej elektrowni jądrowej" nagrodzony Grand Press 2023 w kategorii książka reporterska roku. Finalista m.in. Pomorskiej Nagrody Literackiej oraz konkursu dziennikarskiego "Biały Kruk".

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKoszty podróży samochodem po Europie. Ile zapłacimy za dojazd na wakacje? »
Tematy: Europaautostradatransportpodróże
Powiązane
Decyzja ZRID dla odcinka drogi ekspresowej S19 między Czarą Białostocką a węzłem Białystok Północ
Ekspresówka do granicy coraz bliżej. Ważna decyzja dla S19 [MAPA]
Niedziela na Dworcu Wschodnim w Warszawie
Ekstremalne upały sparaliżowały kolej. Czy jesteśmy gotowi na letnią falę gorąca?
Budowa nowych dróg w Polsce
Brakujące szybkie trasy w Polsce. Wiemy, gdzie powinny powstać
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia do 30 czerwca 2026, zapłaci rachunki grozy za prąd. Zostało kilka dni
800 plus dla seniorów, gotówka, pieniądze
800 plus dla seniorów w 2026 roku? Wszystko jasne, zapadła decyzja
podatek, fiskus, nieruchomości, RPO, Ministerstwo Finansów
Fiskus wzywa do zapłaty tysiące Polaków. Byli przekonani, że korzystają ze zwolnienia z podatku od sprzedaży nieruchomości
Co daje legitymacja emeryta-rencisty?
Koniec z zielonymi legitymacjami emeryta-rencisty. ZUS ogłasza zmiany
Myśliwce F-35B
Odebrane F-35 są ślepe. Amerykanie wreszcie przyznali to oficjalnie
Zniżki w sanatoriach dla seniorów. Wystarczy okazać tę kartę. Może ją otrzymać każdy, kto ukończył 60. rok życia
Zniżki w sanatoriach dla seniorów. Wystarczy okazać tę kartę. Może ją otrzymać każdy, kto ukończył 60. rok życia
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj