Koszty podróży samochodem po Europie. Ile zapłacimy za dojazd na wakacje?

Ile kosztuje paliwo w Europie?

Wojna na Bliskim Wschodzie przeszła w fazę uśpienia. Jednak gorączka na rynku paliw nadal trwa. Ceny hurtowe nadal nie wróciły do tych z lutego. Kierowcy muszą przygotować się na droższe wyjazdy wakacyjne. Sprawdzamy, jak bardzo zmienia się sytuacja. Ile teraz kosztuje benzyna i diesel na stacjach w poszczególnych krajach Europy?

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że ceny paliw w Polsce są obecnie najniższe w Europie. Porównując dane, wyraźnie widać, że „wyprzedzamy” pod względem stawek (ok. 6 zł za Pb 95 i 6,19 zł za ON – diesel) takie kraje jak:

Hiszpania – 6,18 (Pb 95) i 6,88 (ON)

Bułgaria – 6,35 (Pb 95) i 7,34 (ON)

Chorwacja – 6,74 (Pb 95) i 6,82 (ON)

Kto jeszcze dopłaca do paliwa?

Poza Polską, gdzie wciąż obowiązuje pakiet CPN, przedłużany z tygodnia na tydzień, swoją „tarczę ochronną” wprowadzili Niemcy. Od 1 maja do 30 czerwca obowiązywała tam obniżka podatku paliwowego. Później – zgodnie z ustaleniami federalnymi – stawki zostały urynkowione. Obecnie u naszych zachodnich sąsiadów płaci się: 7,25 zł (Pb 95) oraz 8,18 zł (ON).

Sztywny kurs od marca trzymali Węgrzy – w przeliczeniu 7,2 zł za Pb 95 oraz 7,44 zł za ON. W połowie czerwca nowy premier Péter Magyar ogłosił wycofanie się z tego programu. Był on o tyle kontrowersyjny, że początkowo inne stawki obowiązywały dla rejestracji węgierskich, a inne dla „obcych”.

Do paliwa – do 3 lipca – dopłacają też Włosi. Stawka podstawowa jest tam obniżona o 5 centów. Bardzo prawdopodobne, że po tym czasie kolejnych dopłat już nie będzie. Ile obecnie płacimy tam za paliwo? Średnio 7,75 zł za Pb 95 i 8,11 zł za ON. To jednak stawki przy „zwykłych” drogach. Na autostradach jest o ok. 5% drożej.

Drogi przejazd przez Austrię?

Do końca maja w Austrii obowiązywał program podobny do polskiego CPN. Później zdecydowano się na powrót stawek rynkowych. Zachowano jednak – do końca sierpnia – obniżkę podatków na paliwa.

Efekt? Ceny są znacznie niższe niż w Niemczech czy we Włoszech. Za litr benzyny płacimy obecnie 6,65 zł (Pb 96), a za olej napędowy 6,96 zł (ON).

Przejazd przez Austrię to popularny wybór dla kierowców jadących do Włoch lub Chorwacji (via Słowenia). Należy pamiętać, że autostrady w tym kraju są płatne (12,8 euro, ok. 55 zł), a dodatkowo za przejazd przez górskie przełęcze trzeba zapłacić osobno (np. Brenner – granica z Włochami – 12,5 euro w jedną stronę).

Gdzie są najdroższe autostrady?

Jedynie w Niemczech przejazd autostradami jest darmowy. W pozostałych krajach, do których chętnie podróżują Polacy, trzeba płacić. Ile dokładnie?