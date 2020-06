Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - Nextbike Polska w restrukturyzacji wraz ze swoim strategicznym partnerem, dostawcą technologii Nextbike GmbH, zrezygnowało ze złożenia oferty na zarządzanie systemem rowerów miejskich Veturilo w przetargu ogłoszonym przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, podała spółka.

Nextbike Polska zapewniło w specjalnym oświadczeniu, że przyczyną niezłożenia oferty nie jest sytuacja finansowa spółki.

"Nextbike Polska, zgodnie z decyzją sądu przechodzi obecnie restrukturyzację, co nie wpływa na zdolność do startowania w przetargach ani na bieżące funkcjonowanie spółki, w tym zarządzanie 41 systemami rowerów miejskich" - podkreślono.

"Decyzja o niestartowaniu w przetargu na operatora systemu Veturilo podyktowana była trzema okolicznościami:

- warunki finansowe przetargu, w ocenie Nextbike Polska w restrukturyzacji nie uwzględniały wzrostu cen, oraz zwiększenia ryzyka w wyniku pandemii COVID-19. Możliwa druga fala zachorowań na jesieni, stwarza zagrożenie powtórnym wyłączeniem rowerów miejskich z użytkowania, co musi zostać uwzględnione w ryzykach realizacji kontraktu, a to przekłada się na wyższą cenę usługi. Znalazło to potwierdzenie w ofercie złożonej przez jedynego uczestnika, której wysokość przekracza planowany budżet o ok. 82 mln zł.

- zerwanie łańcuchów dostaw w związku z pandemią wirusa COVID-19 spowodowało znaczne wydłużenie realizacji zamówień na rowery i części rowerowe u producentów. Zdaniem spółki, realizacja zamówienia na ok. 6 400 rowerów, zgodnie z warunkami przetargu, w obecnym czasie jest bardzo wątpliwa, jeśli nie niemożliwa.

- w związku z pandemią, banki zaostrzyły warunki finansowania projektów, które mogą być wrażliwe na ewentualną drugą falę zachorowań. Wiąże się to ze zwiększeniem kosztów obsługi kredytów i dodatkowymi wymaganiami, jeśli chodzi o zabezpieczenia inwestycji. To z kolei utrudnia realizację projektu i również wiąże się z dodatkowymi kosztami" - czytamy dalej.

Mając na uwadze powyższe, Nextbike Polska w restrukturyzacji zdecydował się nie przystępować do przetargu. Ponadto spółka deklaruje, że w przypadku kolejnych przetargów każdorazowo będzie analizowała zasadność udziału, jeśli warunki będą uzasadnione technicznie i ekonomicznie, podsumowano.

Nextbike Polska jest numerem jeden na polskim rynku miejskich systemów rowerowych pod względem liczby rowerów (ok. 80% udziału w rynku). Spółka jest operatorem systemów rowerów miejskich w kilkudziesięciu miastach i miejscowościach w Polsce, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2017 r.

(ISBnews)