Ministerstwo Rozwoju zapewnia, że jest zainteresowane dialogiem i zapowiada nowy pakiet pomocy dla sektora turystycznego.

Pod koniec ubiegłego tygodnia 84 przedsiębiorców zrzeszonych w Turystycznej Organizacji Otwartej skierowało do Skarbu Państwa wezwanie do zapłaty. Powód: wprowadzenie – ich zdaniem – niezgodnych z prawem zakazów i ograniczeń w związku z COVID-19, co ograniczyło wolność gospodarczą. – Nasze biznesy zostały bezprawnie zawieszone. Rząd nie ogłosił ani stanu wyjątkowego, ani stanu klęski żywiołowej. To zablokowało nam drogę do rekompensaty – tłumaczy Alina Dybaś, prezes TOO, i dodaje, że teraz branża przez 14 dni czeka na odpowiedź. Jeśli jej roszczenia nie zostaną uwzględnione, następnym krokiem będzie skierowanie sprawy do sądu.