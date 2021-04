Warszawa, 16.04.2021 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała z Budimeksem oraz konsorcjum firm Mirbud i Kobylarnia umowy na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej (OMT) w ciągu drogi ekspresowej S6 za odpowiednio ok. 715,2 mln zł i ok. 777 mln zł, podała Dyrekcja. Pierwszy odcinek między Chwaszczynem a Żukowem ma długość 16,3 km. Drugi to 16-kilometrowy odcinek między Żukowem a węzłem Gdańsk Południe wraz z 7-kilometrową obwodnicą Żukowa.

"Tutaj powstaje droga S6, która będzie częścią obwodnicy metropolitalnej Trójmiasta. To arteria komunikacyjna, która da nowe perspektywy dla Pomorza, tej części Kaszub i Trójmiasta" - powiedział premier Mateusz Morawiecki, cytowany w komunikacie.

"Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej to trasa, której budowa pozwoli na usprawnienie układu komunikacyjnego Trójmiasta i Pomorza Gdańskiego. Dzięki niej ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony poza tereny zurbanizowane i zwiększy się bezpieczeństwo ruchu drogowego. Realizacja tej trasy jest możliwa dzięki decyzji rządu o przeznaczeniu na ten cel dodatkowych środków w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych" - dodał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Szef GDDKiA Tomasz Żuchowski zapowiedział, że w III kwartale tego roku zostaną ogłoszone przetargi na budowę trzech odcinków S6 w województwie zachodniopomorskim od Koszalina do Słupska. Dzięki temu cała trasa S6 w województwach pomorskim i zachodniopomorskim będzie oddana do ruchu w 2025 roku.

Podpisane umowy obejmują projekt i budowę Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Wykonawcy zadań na podstawie koncepcji programowej opracują dokumentację techniczną, a następnie, po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, rozpoczną prace budowlane. Wybudowana trasa będzie dwujezdniową drogą ekspresową (po dwa pasy w każdym kierunku), z przewidzianą rezerwą pod trzeci pas. OMT ma mieć wraz z obwodnicą Żukowa około 39 km. Została ona podzielona na dwa zadania realizacyjne:

1. Chwaszczyno - Żukowo o długości ok. 16,3 km. W ramach realizacji tego zadania zostanie wybudowany węzeł Miszewo oraz obwód utrzymania drogi. Dokończony zostanie też węzeł Chwaszczyno (na styku z budowaną obecnie Trasą Kaszubską). Wykonawcą inwestycji jest firma Budimex. Koszt prac to ok. 715,2 mln zł.

2. Żukowo - Gdańsk Południe o długości ok. 16 km wraz z obwodnicą Żukowa o długości ok. 7 km. W ramach inwestycji zostaną wybudowane węzły Żukowo i Lublewo. Rozbudowany zostanie także węzeł Gdańsk Południe na styku istniejących S6 Obwodnicy Trójmiasta oraz S7 Południowej Obwodnicy Gdańska. Przewidziano również budowę Miejsca Obsługi Podróżnych Widlino (kat. I). Obwodnica Żukowa połączy się z drogą krajową nr 7 w miejscowości Przyjaźń i poprzez węzeł Żukowo zostanie doprowadzona do drogi krajowej nr 20 w miejscowości Glincz. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm Mirbud i Kobylarnia. Koszt prac to ok. 777 mln zł.

Projektowanie i prace budowlane na obu odcinkach potrwają 38 miesięcy. Faza projektowa odbywać się będzie bez przerw zimowych. Natomiast po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), czas realizacji uwzględniać już będzie przerwy od 16 grudnia do 15 marca. Zakładany termin zakończenia prac budowlanych to II kw. 2025 r., podano także.

