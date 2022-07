Z badania "Postawy ekologiczne Polek i Polaków" wynika, że niemal połowa Polaków uważa, że samochody "znacznie przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza".

"Z 39 proc. do 46 proc. wzrósł w ciągu ostatniego roku odsetek osób uważających, że samochód znacznie przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza" - przekazano w czwartkowej informacji prasowej dotyczącej badania.

Zdaniem 25 proc. auta nie przyczyniają się do znacznego zanieczyszczenia powietrza. Niemal, co trzeci badany nie ma zdania na ten temat. Z badania wynika, że bardziej świadome wpływu transportu drogowego, na jakość powietrza są kobiety oraz osoby z najmłodszej grupy wiekowej (18-34 lata). Na pytanie o indywidualnie podejmowane działania proekologiczne 30 proc. badanych wskazuje ograniczenie używania aut, to wzrost o 5 pkt proc. w porównaniu do badania z 2021.

Dodano, że czterech na dziesięciu ankietowanych podróżuje rowerem, 38 proc. korzysta z komunikacji publicznej, a co czwarty z pociągu. 28 proc. respondentów nie korzysta z alternatywy wobec auta, co oznacza wzrost o 5 pkt proc. w ciągu 2 lat, co może być efektem pandemii).

Z innych niż samochody form transportu najczęściej korzystają osoby z najstarszej grupy wiekowej (55+) oraz mieszkańcy miast. Mieszkańcy największych miast korzystają częściej z komunikacji miejskiej i mają najwięcej możliwości znalezienia alternatywnych do samochodu form podróżowania.

Jak podano, niemal połowa badanych mogłaby zrezygnować z auta, gdyby komunikacja zbiorowa była tańsza i bardziej dostępna. "O ile w ostatnim roku wzrósł odsetek pozytywnych odpowiedzi, to wciąż nie jest na takim poziomie, jak jeszcze przed pandemią (wówczas było to niemal 60 proc.). Kobietom oraz mieszkańcom największych miast łatwiej byłoby zrezygnować z własnego samochodu na rzecz komunikacji zbiorowej" - przekazano.

Zdaniem co dziesiątego badanego elektryfikacja samochodów jest jednym z działań na rzecz uzdrowienia sytuacji ekologicznej na świecie. Także co dziesiąty badany wskazuje, że konieczne jest odejście od samochodów z silnikiem Diesla dla dobra planety.

Na pytanie, jakie respondenci planują działania/inwestycje w związku z wojną i rosnącymi cenami surowców energetycznych, 19 proc. deklaruje, że rozważa zakup samochodu elektrycznego. Większość jest zdania, że elektryki są wciąż za drogie (wzrost z 75 proc. na 81 proc.) i nie ma dla nich infrastruktury (wzrost o 12 punktów proc. r/r).

Badanie "Postawy ekologiczne Polek i Polaków" Blue Media przeprowadzono w kwietniu 2022 na reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej 1037 osób. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta