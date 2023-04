Poszycie w całości wykonane z karbonu, wartego blisko 2 mln zł, pneumatyczne zawieszenie, pompa ciepła i ogromna bateria – to nie opis elektrycznego supersamochodu, a prototypu elektrycznego auta dostawczego stworzonego przez polską firmę Innovation AG ze Zgorzelca, za kierownicą którego mieliśmy okazję zasiąść. Oczywiście, wersja produkcyjna zyska wielokrotnie tańsze kompozytowe poszycie, a o wielkości baterii czy pneumatycznym zawieszeniu zadecydują klienci, ale to auto jest swego rodzaju wizytówką możliwości technologicznych, a sam karbon jest po prostu wdzięcznym tworzywem do prac nad prototypem eVana i platformą Eagle, na jakiej jest budowany.

Projekt rozwija Innovation AG, czyli spółka technologiczna założona przez Alberta Gryszczuka, która zajmowała się przez lata modyfikowaniem samochodów terenowych pod kątem wymagających rajdów terenowych (to oni przygotowywali auto Adama Małysza do startu w Dakarze).

Od spalinowych terenówek do elektrycznych vanów

Albert i Piotr Gryszczukowie, wraz z ekipą konstruktorów, mechaników, mechatroników, inżynierów napędów i programistów dali się poznać jako twórcy konwersji Land Rovera Defendera na napęd całkowicie elektryczny. Jeden z ich elektrycznych Sokołów 4×4 jeździ dziś we flocie KGHM, kolejny pracuje jako pogotowie energetyczne Zgorzeleckiego Klastra Energii. Auta były też miesiącami testowane w kopalniach węgla brunatnego PGE. Inna ekokonwersja – Ford Transit z elektrycznym napędem – jeździ we flocie InPostu.

− Te ekokonwersje, a zwłaszcza dane zbierane podczas testów i pracy tych aut. są bezcenne dla dalszego rozwoju i budowy eVana – mówi w rozmowie z WysokieNapiecie.pl Albert Gryszczuk, twórca Innovation AG. − Dzięki opomiarowaniu wiemy jakie dystanse pokonuje kurier, jak przyśpiesza, jak hamuje, jak pracuje bateria, inwerter i silnik. To wszystko pomaga przy pracach nad eVanem – dodaje.

Innonvation AG buduje pierwszą w swojej historii i jedną z pierwszych na świecie, platformę przeznaczoną do napędu elektrycznego dla auta dostawczego (kategorii N1) o nazwie Eagle oraz cały pojazd dostawczy (pod różne zabudowy) pod nazwą eVan. Dziennikarze WysokieNapiecie.pl jako pierwsi mogli obejrzeć samochody na żywo, porozmawiać z konstruktorami i przetestować auta na drodze. Oba prototypy są już po przeglądach rejestracyjnych i mają dopuszczenie do ruchu na biało-zielonych tablicach.

