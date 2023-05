Rejestracje nowych samochodów osobowych w Polsce wzrosły o 21% r/r do 123 tys. w I kwartale 2023 r., wynika z raportu PZPM i KPMG w Polsce "Branża motoryzacyjna. Edycja Q2/2023".

"W okresie od stycznia do marca 2023 roku w Polsce zarejestrowano 123 tys. samochodów osobowych, o 21% więcej w porównaniu z pierwszym kwartałem 2022 roku. We wszystkich kategoriach zarejestrowano więcej samochodów niż przed rokiem, a największy wzrost r/r odnotowały pojazdy napędzane w sposób alternatywny (+38,6% r/r). Klienci instytucjonalni w omawianym okresie zarejestrowali 87 tys. pojazdów - co oznacza wzrost o 23% r/r. Z kolei klienci indywidualni w pierwszym kwartale zarejestrowali 36,2 tys. nowych pojazdów osobowych, czyli więcej aż o 16% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku" - czytamy w komunikacie.

"W pierwszym kwartale 2023 roku odnotowaliśmy najlepsze wyniki w rejestracjach i produkcji pojazdów od dłuższego czasu. Rejestracje samochodów osobowych wzrosły o ponad 20% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Podobny wzrost jest widoczny w segmencie samochodów ciężarowych, zaś rejestracje samochodów dostawczych utrzymały się zasadniczo na tym samym poziomie co w ubiegłym roku. Należy podkreślić, że klienci instytucjonalni zarejestrowali o 23% więcej pojazdów niż w zeszłym roku, a rejestracje przez klientów indywidualnych wzrosły o 16%. Te wyniki pokazują, że obawy o dalszy spadek rynku w efekcie spowolnienia gospodarczego na szczęście nie okazały się uzasadnione. W rejestracjach nowych samochodów wszystkich kategorii bardzo wyraźnie widać trend przechodzenia na nisko- i zeroemisyjną mobilność. Szczególnie w segmencie premium pojazdy bateryjne i hybrydy plug-in notują bardzo wysokie wzrosty. Uwzględniając jednak fakt, że dzięki decyzjom władz europejskich i krajów członkowskich UE, Europa jest liderem w przechodzeniu na te napędy, należy się spodziewać, że pojazdy nisko- i zeroemisyjne będą sukcesywnie zwiększały swój udział w rynku w ciągu najbliższych miesięcy i lat" - skomentował prezes PZPM Jakub Faryś, cytowany w komunikacie.

Samochody z napędami alternatywnymi

W okresie od stycznia do marca 2023 roku Polacy zarejestrowali 54 tys. samochodów osobowych z napędami alternatywnymi, czyli o 39% więcej w porównaniu z tym samym okresem 2022 roku, podano także.

"Wolumen sprzedaży samochodów z alternatywnymi napędami dynamicznie rośnie - w pierwszym kwartale 2023 roku wyniósł on 54 tys. sztuk, co stanowi wzrost o 39% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Mimo że samochody hybrydowe nadal dominują na rynku, stanowiąc prawie 87% sprzedanych samochodów (+37,4% r/r), to właśnie samochody elektryczne zanotowały największy wzrost liczby nowych rejestracji - aż o 81% r/r. Przyczyniły się do tego cieszące się dużą popularnością programy dofinansowania do zakupu samochodów i oczekiwany rozwój infrastruktury ładowania. Warto odnotować, że coraz więcej nabywców indywidualnych decyduje się na zakup nowych samochodów z alternatywnymi napędami, co przełożyło się na wzrost o 54,5% r/r" - dodał partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce Mirosław Michna.

Pojazdy ciężarowe

Obecnie rynek pojazdów ciężarowych radzi sobie bardzo dobrze, czego potwierdzeniem są wyniki I kwartału 2023 roku, gdzie zanotowano ponad 8,6 tys. nowych rejestracji tego typu pojazdów. W pierwszych trzech miesiącach omawianego okresu odnotowano również niemal 7 tys. nowych rejestracji przyczep i naczep, co stanowi wzrost o 2,2% w porównaniu z wynikami sprzed roku, podano również.

Motocykle

Rynek motocykli również zanotował rozwój w I kwartale 2023 roku. Liczba nowych rejestracji wyniosła łącznie 5,8 tysięcy, co stanowi wzrost o 17% r/r, podsumowano.