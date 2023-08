Na lotnisku Helsinki-Vantaa rozpoczął się pilotaż unijnego projektu cyfrowych dokumentów podróży (DTC Digital Travel Credentials), ułatwiających przemieszczanie się między krajami. Mogą w nim wziąć udział obywatele Finlandii, którzy udają się samolotami linii Finnair do Wielkiej Brytanii (do Londynu, Manchesteru i Edynburga).

Do przejścia kontroli granicznej "szybko i płynnie, bez stania w kolejkach" - jak informuje fińska straż graniczna - potrzebna jest osobista rejestracja udziału w pilotażu w komisariacie policji oraz aplikacja na smartfona z systemem Android lub iOS. Zarejestrowany w pilotażu „cyfrowy paszport” posłuży także do powrotu z Wielkiej Brytanii do Finlandii.

Finowie cyfrowy paszport będą mogli testować do końca lutego 2024 r. Jesienią do programu przystąpi także Chorwacja, uruchamiając możliwość skorzystania z cyfrowych dokumentów podróży na lotnisku w Zagrzebiu.

Z Helsinek Przemysław Molik