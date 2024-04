/> />

Według badania Goodyear Sustainable Reality Survey 2023, w którym wzięło udział ponad 1600 operatorów flot z całej Europy, w tym ponad 200 z Polski, branża logistyczna coraz chętniej sięga po rozwiązania telematyczne szukając wyższej wydajności i niższych kosztów. Blisko połowa ankietowanych (47%) deklaruje, że już wdrożyła w swoim biznesie systemy cyfrowe monitorujące i redukujące zużycie paliwa, dążąc do obniżenia emisji CO2. Tego typu rozwiązania są szczególnie popularne wśród flot zarządzających taborem ponad 50 pojazdów. Z kolei 56% firm potwierdziło, że stosuje opony o zwiększonej efektywności paliwowej jako kluczowy element strategii obniżania kosztów swojej działalności. To działanie jest szczególnie popularne wśród największych przedsiębiorstw, liczących ponad 500 pojazdów, gdzie aż 70% wskazało na opony. W mniejszych flotach widać podobnych trend - już ponad połowa z nich stawia na opony ograniczające zużycie paliwa.

By wykorzystać potencjał opon, floty potrzebują szybkich i rzetelnych informacji nie tylko o ich stanie, ale i o kondycji pojazdów, a do tego wygodnych narzędzi do podejmowania decyzji i działań – i to w ciągu minut, nie godzin czy dni. Goodyear Total Mobility odpowiada dokładnie na te potrzeby, a jego niewątpliwą zaletą jest fakt, że z gamy różnych rozwiązań można uszyć sobie „pakiet na miarę”, adekwatnie do rozmiaru floty i jej biznesowych celów i ambicji. Od paliwooszczędnych opon, przez system FleetOnlineSolutions, aplikację Goodyear eJob, po czujniki TPMS i czytniki Checkpoint i Drivepoint. Wszystkie te elementy połączone są z nowoczesnymi aplikacjami i wspierane systemami przetwarzania danych, sprowadzając bardzo skomplikowany proces zarządzania flotą do poziomu jednego ekranu komputera czy tabletu. Jak to wygląda w szczegółach?

Efektywność flotowego biznesu zaczyna się od dobrej jakości opon

W obliczu wysokich cen paliw oraz intensywnego dążenia UE do zeroemisyjności w branży transportowej, operatorzy flot coraz uważniej przyglądają się parametrom opon oraz innym różnicom w materiałach, które mogą przyczynić się do poprawy efektywności ich pojazdów. Rozwiązanie Goodyear Total Mobility wpisuje się w ten kontekst już na wstępnym etapie, oferując jako element swojego pakietu opony z najwyższej półki premium. Jednym z przykładów są opony Goodyear z serii FUELMAX ENDURANCE, dedykowane dla firm transportowych operujących na trasach regionalnych, które mogą pomóc zmniejszyć emisję CO2 o 2%, co w przypadku floty składającej się ze 100 pojazdów oznacza oszczędność aż 40 000 litrów paliwa rocznie. Porównywalne korzyści flotom międzynarodowym może dać zastosowanie innej opony z portfolio Goodyear, FUELMAX PERFORMANCE na oś kierowaną.

Aby maksymalnie wykorzystać potencjał opon, producent oferuje usługi bieżnikowania oraz rowkowania, zapewniające ogumieniu wielokrotne życie, ponieważ można je pogłębiać, bieżnikować i ponownie pogłębiać, przy koszcie znacznie niższym niż w przypadku zakupu nowych. Opony poddane bieżnikowaniu mają taki sam profil i zapewniają podobne osiągi jak nowe. Dodatkowo, optymalizacja zarządzania flotą pod względem opon realizowana jest za pomocą systemu FleetOnlineSolutions (FOS). Jego najważniejsze zalety to oszczędność czasu i dokładność. To system, który w jednym miejscu zbiera wszystkie informacje na temat flotowych pojazdów i ich opon, takie jak uzgodnione warunki i zakres współpracy, np. z siecią serwisową, czy zaakceptowane przez zarządzających flotą koszty usług poszczególnych dostawców.

FOS umożliwia również ścisłe przestrzeganie założeń firmy dotyczących opon, ponieważ wszyscy usługodawcy serwisowi mają dostęp do kompletnych danych – jakie ogumienie należy montować w pojazdach floty, jakie powinno być ciśnienie i jakim momentem obrotowym dokręcać śruby. Gwarantuje to szybszy i dokładniejszy serwis opon. Kolejną zaletą systemu jest znaczne skrócenie prac administracyjnych przez ograniczenie obrotu dokumentami – wszystko jest zebrane w jednym miejscu, a raporty można generować przez naciśnięcie jednego przycisku. FOS ułatwia też realizację płatności, bo zamiast dziesiątek faktur od wielu usługodawców, flota otrzymuje jedną, skonsolidowaną.

Z systemem FOS współpracuje inna inteligentna aplikacja Goodyear – eJob, która częściowo automatyzuje i usprawnia proces inspekcji floty pojazdów ciężarowych i autobusów, od rejestracji przez konserwację, pomoc drogową, bieżnikowanie, po gwarancję dla dostawców usług. eJob oferuje pełną przejrzystość wszystkich przeprowadzanych przeglądów konserwacyjnych i flotowych, widoczną w ciągu kilku sekund od złożenia zlecenia, z każdego miejsca w Europie.

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Odpowiednie ogumienie oraz dbałość o jego stan to jedne z najważniejszych punktów, jeżeli chce się mieć dobrze prosperującą firmę logistyczną oraz zadowolonych kontrahentów. I tutaj znów z pomocą przychodzą rozwiązania z dziedziny nowych technologii, które pozwalają z wyprzedzeniem przewidywać zagrożenia iwyeliminować potencjalne problemy, które mogłyby doprowadzić do uziemienia pojazdów. Dlatego w pakiecie Goodyear Total Mobility są oferowane takie systemy jak TPMS, Checkpoint i Drivepoint.

Co kryje się pod tymi tajemniczymi nazwami? Goodyear TPMS to zestaw czujników montowanych na felgach. Pozwalają one monitorować ciśnienie i temperaturę w każdej z opon. Dane są przekazywane w przystępnej formie do aplikacji obsługiwanej przez kierowcę oraz managera floty. Dostęp do takich danych nie tylko ułatwia życie kierowcom, zwiększa ich bezpieczeństwo i ogranicza liczbę awarii związanych z oponami, ale również pozwala menadżerom flot precyzyjnie monitorować stan opon i wykrywać możliwe nieprawidłowości, zanim dojdzie do incydentu drogowego. Przekłada się to na ograniczenie kosztów naprawy oraz terminowe dostarczenie towaru, co w dzisiejszych czasach jest kluczowe dla klientów. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości, fleet manager może skorzystać z pomocy całodobowej ServiceLine24 i skierować pojazd do jednego z 2000 warsztatów sieci TruckForce, rozlokowanych w całej Europie, by usunąć usterkę lub zapobiec jej wystąpieniu.

Checkpoint, czyli czytnik najazdowy, to już bardziej zaawansowane rozwiązanie. To zamontowana na ziemi metalowa płyta, zawierająca zaawansowane kamery, lasery i czujniki, które odczytują informacje o oponie, gdy pojazd nad nią przejeżdża. Zaawansowana technologia predykcyjna interpretuje dane w ciągu kilku sekund, zapewniając dokładny pomiar ciśnienia w oponach, pozostałej głębokości bieżnika, obciążenia osi i całkowitej masy pojazdu. Zapewnia ona szczegółowe informacje przy jednoczesnych oszczędnościach, ponieważ nie trzeba kierować ciężarówek do serwisu na kontrolę, ani zatrudniać dodatkowych osób do monitorowania stanu ogumienia, a obecni w bazie mechanicy będą mogli skupić się na bardziej wymagających zadaniach. System kamer odczytuje numer rejestracyjny pojazdu, co umożliwia automatyczne przypisanie raportu do konkretnej ciężarówki.

Dla mniejszych firm polecany jest system Goodyear Drivepoint, składający się z czujników ciśnienia umieszczonych na zaworach opon i odbiorników zasilanych bateriami, zamontowanych w wybranym miejscu w bazie floty, które odczytują stan ciśnienia we wszystkich oponach natychmiast po przejechaniu przez nie pojazdu. Zebrane dane na temat ciśnienia są przesyłane do chmury Goodyear, analizowane i wyświetlane w formie raportu w aplikacji do zarządzania flotą Fleet Manager. System jest zalecany wszędzie tam, gdzie pojazdy często wyjeżdżają na krótkie trasy.

Jeśli flota chce być konkurencyjna, efektywna biznesowo i jeszcze do tego zrównoważona w sensie środowiskowym, musi sięgać po nowoczesne i inteligentne rozwiązania. Tym bardziej, że przyszłość rysuje się pod znakiem autonomiczności, cyfryzacji, inteligencji danych oraz postępującej komunikacji między systemami w pojazdach a otoczeniem. Z odpowiednimi oponami i pomocą nowoczesnych technologii można zajechać bardzo daleko.