Ogłoszony przetarg podzielony jest na cztery zadania. Pierwsze dotyczy zakupu 25 sztuk "solówek" 12-metrowych, drugie 50 sztuk 18-metrowych "przegubowców", trzecie 5 autonomicznych autobusów o długości 12 metrów i czwarte 10 sztuk 10-metrowych autobusów.

MZA: To kierowcy będą wozić pasażerów

"Nadal to kierowcy będą wozili warszawiaków po ulicach stolicy" - uspokaja w rozmowie z PAP rzecznik MZA Adam Stawicki i wyjaśnia, że autonomiczność pojazdów będzie wykorzystywana tylko na terenie zajezdni. "Gdy kierowca zjedzie do zajezdni, to autobus już sam pojedzie na myjnię czy zaparkuje" - opowiada Stawicki.

Takich autobusów w Warszawie już nie będzie

Wszystkie autobusy mają być niskopodłogowe, elektryczne, ładowane wtyczkowo. "Kiedyś zamawialiśmy autobusy ładowane przez pantograf, ale teraz, ponieważ zwiększyły się pojemności baterii, przy zachowaniu małych rozmiarów, nie jest to konieczne" - wyjaśnił Stawicki. Dodał, że obecne baterie pozwalają na przejazd na jednym ładowaniu około 350 km, co całkowicie wystarcza na jeden dzień kursowania na trasie.

Kiedy nowe autobusy trafią na warszawskie ulice?

Wybrana w przetargu firma będzie miała, w zależności od zadania, 17-20 miesięcy na dostarczenie do Warszawy nowych autobusów elektrycznych. "Jest też opcja podwojenia bez konieczności rozpisywania kolejnego przetargu, czyli mówimy tu o 180 nowych, elektrycznych autobusach" - podkreśla rzecznik MZA.

Na początku przyszłego roku do Warszawy przyjedzie 50 nowych, przegubowych Solarisów, na dostawę których MZA podpisało umowę na początku lutego br. Nie wiadomo jeszcze jakiej marki będą 12-metrowe autobusy będące osobnym zadaniem tego samego przetargu. W grze są Yutong i Solaris.

Prawie 200 elektrycznych autobusów w Warszawie

Miejskie Zakłady Autobusowe posiadają już niemal dwieście autobusów elektrycznych. W ostatnich tygodniach zeroemisyjna flota została zwiększona o trzydzieści pojazdów dwunastometrowych – Solarisów i Yutongów. Wozi już warszawiaków także pierwszy z 12 elektrycznych "przegubowców" zamówionych dla miejskiego przewoźnika przez magistrat.