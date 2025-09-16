„To może być twoje dziecko” – mocny apel policjanta

Reklama

Wpis, który błyskawicznie zdobył zasięgi na LinkedIn, nie zostawia złudzeń: linki rozwieszane między drzewami czy znakami to nie żart, to realne zagrożenie życia. Czasem to gruba stalowa lina, czasem cienka żyłka – prawie niewidoczna. Wystarczy jedna sekunda nieuwagi i jadący nawet jedynie z prędkością 25 km/h rowerzysta lub użytkownik hulajnogi może doznać ciężkich obrażeń głowy, szyi – a nawet zginąć na miejscu.

/> />

„To nie bariera – to pułapka. I to taka, która może zabić także listonosza, dziecko, twojego sąsiada” – pisze funkcjonariusz Wydziału Prewencji z województwa śląskiego.

Las, park, centrum miasta – nikt nie jest bezpieczny

Do niedawna takie pułapki były kojarzone głównie z odludnymi leśnymi ścieżkami. Dziś jednak coraz częściej pojawiają się w miastach: między latarniami, znakami drogowymi, na słabo oświetlonych fragmentach ścieżek rowerowych. Wieczorem, gdy widoczność spada, taka linka staje się niemal niewidoczna.Jak pisze funkcjonariusz, aż strach pomyśleć, że ktoś uznał to za „skuteczny sposób odstraszania” – bez refleksji, kto może w to wpaść.

To nie psikus. Na to przestępstwo jest paragraf

Funkcjonariusz przypomina, że każda taka „zabawa” to potencjalne przestępstwo. Polskie prawo jasno mówi, jakie przepisy kodeksu karnego mogą tu mieć zastosowanie:

art. 160 k.k. – narażenie na utratę życia lub ciężki uszczerbek (do 3 lat więzienia)

art. 157 k.k. – uszkodzenie ciała (do 5 lat)

art. 155 k.k. – nieumyślne spowodowanie śmierci (do 5 lat)

A nawet art. 148 k.k. – zabójstwo z zamiarem ewentualnym

„Nie każdy rozumie, jak cienka jest granica między ‘chciałem odstraszyć’ a ‘spowodowałem czyjąś śmierć’” – przestrzega autor wpisu.

Zgłoś, zanim ktoś w to wpadnie

Apel policjanta jest jasny: reagujmy, zanim będzie za późno. Jeśli zobaczysz podejrzaną linkę, żyłkę, cokolwiek rozciągniętego między drzewami, znakami – nie przechodź obojętnie. Możesz uratować komuś życie.

Uczul swoje dzieci, bliskich, znajomych. Taka „bariera” nie wie, kogo zatrzyma – może to być twój brat, matka, dziecko. A jeśli nie zareagujesz dziś – jutro może być już za późno.