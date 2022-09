W tym czasie, jeśli chodzi o leasing, to program zyskał dużą popularność. Udział samochodów leasingowanych z dopłatami osiąga mniej więcej 50 proc. To wymierny efekt w przypadku samochodów osobowych - średnia miesięczna dopłata do raty leasingowej samochodu osobowego wynosi około 700 złotych - mówi w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną, na Kongresie Nowej Mobilności, wiceprezes BOŚ Bank.

Więcej w materiale wideo.