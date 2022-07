Elektryczne skutery sprzedawane przez firmy takie jak Niu Technologies okazały się niezwykle popularne w chińskich megamiastach. Z elektrycznych jednośladów chętnie korzystają kurierzy i osoby dojeżdżające do pracy, które muszą ominąć ruch uliczny i pokonywać niewielkie odległości w krótkim czasie. Boom na skutery utrzymał się mimo decyzji rządu w 2019 r., która zmusiła producentów do ograniczenia prędkości do 25 kilometrów na godzinę.

Kierowcy i sprzedawcy walczą jednak z ograniczeniami, hakując oprogramowanie przy pomocy samouczków z sieci, które pozwalają im ominąć elementy sterujące, umożliwiając niektórym zaawansowanym modelom osiągnięcie prędkości 50 km/h lub więcej.

„Każdy to robi” – mówi Bloombergowi 25-letni Zhao, prosząc o anonimowość, ponieważ takie działania są sprzeczne z rządowymi przepisami. Zhao poprosił sprzedawcę o usunięcie blokad kontrolnych, zanim jeszcze zeszłego lata wyjechał z parkingu swoim nowym skuterem. „Jeśli tego nie zrobisz, będziesz najwolniejszy na drodze” – powiedział.

Amatorzy jednośladów tacy jak Zhao pomogli w rozkwicie rynku skuterów elektrycznych w Chinach. Według BloombergNEF sprzedaż tych pojazdów wzrosła z około 20 milionów w 2015 roku do 30 milionów w zeszłym roku, a flota elektrycznych skuterów już przewyższa modele z napędem spalinowym. Oczekuje się, że Chiny będą odpowiadać za 97 proc. całej sprzedaży elektrycznych jednośladów tej klasy w tym roku.

Z oczywistych przyczyn brak jest danych na temat speed-hackingu, ale analitycy i kierowcy twierdzą, że zdarza się to w przypadku większości sprzedawanych skuterów. Praktyka ta jest szczególnie powszechna wśród kierowców pracujących jako dostawcy, którzy są siłą napędową głównych chińskich miast i potrzebują dodatkowej prędkości, aby utrzymać limity czasu dostawy określone przez ich platformy, powiedział Siyi Mi, analityk BNEF.

Tutoriale tłumaczące, jak ominąć techniczne ograniczenia prędkości, można łatwo znaleźć na platformach mediów społecznościowych, takich jak Douyin i Little Red Book, chińskie wersje TikToka i Instagrama. Można tam znaleźć podpowiedzi, jak zwrócić się do sprzedawców detalicznych w sprawie zhakowania oprogramowania i jak przeciąć przewód pod siedzeniem, aby wyłączyć wymagany przez rząd alarm, który uruchamia się, gdy skuter przekroczy 25 km/h.

Regulacja prędkości była spowodowana względami bezpieczeństwa, w tym faktem, że dostawcy i kurierzy, aby uniknąć zatorów w ruchu, często jeżdżą slalomem między chodnikami, ścieżkami rowerowymi i ulicą.

Informacje na temat egzekwowania przepisów są ograniczone, ale trzech sprzedawców detalicznych w Zhejiang zostało ukaranych grzywną w wysokości 5000 juanów (745 USD) za oferowanie nielegalnych korekt limitów prędkości. Karę ponieśli też właściciele skuterów, którzy przyjęli ofertę - wynika z informacji NetEase News.

Według BNEF chiński rynek jednośladów prawdopodobnie w tym lub przyszłym roku osiągnie stabilizację. Oczekuje się, że Indie i Azja Południowo-Wschodnia staną się najszybciej rosnącymi rynkami skuterów elektrycznych.