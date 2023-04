Zmiany są wpisane w branżę logistyczną – i to nie tylko za sprawą jej specyfiki, pojazdów będących w ciągłym ruchu i umożliwiających przepływ dóbr. Dotyczy to także inwestycji i rozwoju – koniecznych, by sprostać rosnącej wymianie handlowej i potrzebom rynku, a przy tym zachować konkurencyjność.

Raben nieustannie umacnia się na pozycji jednego z czołowych graczy europejskiego sektora logistycznego, co umożliwia 165 oddziałów na terenie 15 krajów, 13,5 tys. środków transportu i ponad 11 tys. pracowników – people with drive. Sieć połączeń między poszczególnymi lokalizacjami zagęszcza się, a na mapie wytyczane są kolejne trasy. Duży udział w tym procesie mają akwizycje zarówno na zupełnie nowych rynkach, jak i na dotychczasowych. Ich dopełnienie stanowią inwestycje w centra dystrybucyjne oraz otwieranie nowych linii międzynarodowych.

To kolejne etapy wieloletniego przedsięwzięcia, jakim jest rozbudowa i reorganizacja europejskich połączeń. Projekt, zainicjowany w 2018 r., w pierwszej kolejności dotyczył Niemiec, które pozostają najważniejszym rynkiem dla całej polskiej gospodarki oraz dla samej Grupy Raben. Trzy lata później objął on dalsze dziewięć krajów: Bułgarię, Rumunię, Węgry, Czechy, Słowację, Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię. Pod koniec 2022 r. Raben realizował już prawie 180 tzw. wahadeł drobnicowych między wymienionymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej, a tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy Grupa uruchomiła ponad 40 nowych linii w tej części Europy. Łącznie na kontynencie Raben oferuje już ponad 600 codziennych bezpośrednich połączeń międzynarodowych, co stanowi wzrost o ok. 10 proc. w porównaniu z rokiem 2021. W tym okresie miesięczna liczba przesyłek zwiększyła się ponad trzykrotnie – do 234 tys.

Wśród wielu regularnych ładunków na wspomnianych kierunkach w 2022 r. znalazł się jeden zdecydowanie niestandardowy – w pełni profesjonalny bolid wyścigowy. Można powiedzieć, że historia zatoczyła koło albo… wróciła do punktu startowego, jak na torze wyścigowym F1. Była to bowiem kontynuacja współpracy z PWR Racing Team, który brał udział w zawodach dla inżynierskich zespołów uniwersyteckich Formuła Student. Po raz pierwszy Grupa Raben była partnerem logistycznym tego przedsięwzięcia w 2019 r. – wówczas młodzi inżynierowie ze swoją sportową maszyną odwiedzili Niemcy, Czechy i Włochy. W sezonie 2021/2022 rywalizacja odbywała się najpierw na słynnym węgierskim Hungaroring w ramach FS East, następnie na torze Hockenheimring w Niemczech i finalnie w Chorwacji w ramach FS Alpe Adria w Novi Marof na torze kartingowym St Rauš. Oddział Raben Logistics Polska we Wrocławiu zapewnił bezpośredni przejazd między tymi lokalizacjami samego bolidu, a oprócz tego większości narzędzi, wyposażenia warsztatowego oraz sprzętów niezbędnych dla ekipy do mieszkania na campingu.

– W Europie Zachodniej oraz regionie CEE, czyli m.in. w Niemczech i na Węgrzech, mamy rozwiniętą sieć własnych oddziałów. Są one połączone codziennymi liniami drobnicowymi i transportujemy tam różne ładunki, jednak przewóz bolidu nie zdarza się co dzień. Co więcej, trasa obejmowała Chorwację, gdzie działamy za pośrednictwem sprawdzonych partnerów. Potraktowaliśmy współpracę z PWR Racing Team jako ciekawe i inspirujące wyzwanie i jak widać – świetnie sobie poradziliśmy – mówi Wojciech Mialik, dyrektor regionu Raben Logistics Polska.

Studenci Politechniki Wrocławskiej podczas trzech zeszłorocznych edycji rozwijali projekt RT12e – bolidu elektrycznego i zastosowanych w nim systemów autonomicznych umożliwiających jazdę w trybie driverless. Zaowocowało to 8. miejscem na 66 zespołów na zawodach FS Germany w kategorii Engineering Design, zaś w kategorii Business Plan Presentation – 6. miejscem w FS Alpe Adria i 8. lokatą podczas FS East. Za sprawą punktów otrzymanych za konkurencje statyczne podczas każdego startu team plasował się w środku stawki, co stanowi świetny punkt wyjścia do dalszych prac i doskonalenia pojazdu.

– Innowacyjne myślenie i umiejętności, pracowitość i ambicja studentów z Wrocławia zasługują na podziw i wsparcie, dlatego zaangażowaliśmy się w ten projekt. Jednak dla nas ma on dodatkową wartość – wszelkie inicjatywy, które przyczyniają się do rozwoju elektromobilności, na każdej płaszczyźnie, są niezwykle cenne. Od jesieni 2022 r. wspólnie z Volvo Trucks i IKEA Industry testujemy wykorzystanie zeroemisyjnej elektrycznej ciężarówki, a zmniejszenie wpływu na środowisko jest jednym z naszych priorytetów. Dzięki pasjonatom z Politechniki Wrocławskiej branża motoryzacyjna ma szansę wykonać kolejny krok w kierunku bardziej zrównoważonego transportu, na czym może skorzystać również logistyka – podsumowuje Wojciech Mialik.

