Jak dowiedział się Bloomberg, firma zaproponowała, aby każda stacja ładowania była wyposażona w osiem 750-kilowatowych ładowarek do pojazdów Tesla Semi i cztery dla ciężarówek wyprodukowanych przez jej konkurentów.

Jeśli projekt dojdzie do skutku, będzie to pierwsza tego rodzaju sieć w USA. Umożliwiłaby długodystansowy zelektryfikowany transport ciężarowy z Teksasu do Kalifornii, a także transport regionalny w Teksasie, Arizonie i Kalifornii.

Trasa ładowania półciężarówek

Trasa o długości około 1800 mil (2897 km) rozpoczyna się w Laredo w Teksasie, około 240 mil (386 kilometrów) od siedziby Tesli w Austin i 150 mil (241 km) od lokalizacji nowej fabryki, którą firma buduje w Nuevo Leon w Meksyku.

W Stanach Zjednoczonych przewozy towarów polegają w dużym stopniu na komercyjnych ciężarówkach, ale USA walczą o ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w tym sektorze.

Tesla stara się o rządowe dotacje

Dyrektorzy Tesli powiedzieli urzędnikom z Teksasu, że korytarz dla zielonych ciężarówek może kwalifikować się do programu federalnych dotacji, które zostaną wypłacone w ramach nowego programu infrastrukturalnego stworzonego między innymi w celu modernizacji amerykańskich systemów tranzytowych. Tesla poprosiła urzędników państwowych o napisanie listu popierającego duży projekt stacji ładowania, który miał zostać uwzględniony we wniosku o dofinansowanie, który został złożony w czerwcu.

Przedstawiciel Federalnej Administracji Autostrad Departamentu Transportu USA, która nadzoruje dotacje, powiedział, że agencja „obecnie przegląda wnioski”. Wyniki tego przeglądu spodziewa się ogłosić „jeszcze w tym roku”.

Dystrykt ds. zarządzania jakością powietrza u południowego wybrzeża Kalifornii złożył aplikację w imieniu Tesli. Aaron Katzenstein, dyrektor działu rozwoju technologii biura, powiedział, że Tesla chce pozyskać 97 milionów dolarów federalnych pieniędzy, podczas gdy z własnych środków planuje wyłożyć 24 miliony dolarów.

Nie jest jasne, czy firma będzie realizować projekt bez dotacji. Tesla nie odpowiedziała na prośbę o komentarz.