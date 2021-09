Uchwała rządu w sprawie ustanowienia programu została podjęta w kwietniu tego roku. Na budowę nowych tras, która będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego, rząd zamierza przeznaczyć 28 mld zł.

Reklama

Odpowiedzialna za realizację programu GDDKiA prowadzi prace przygotowawcze dla 78 obwodnic. Trzynaście obwodnic jest już na etapie realizacji. Dla jednej obwodnicy trwa obecnie przetarg na projekt i budowę, a dla kolejnych ośmiu ma być wyłoniony wykonawca dokumentacji.

Z informacji GDDKiA wynika, że realizowane są obecnie obwodnice: Wąchocka w ciągu DK42, Smolajn w ciągu DK51, Żodynia w ciągu DK32, Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22, Gryfina w ciągu DK31, Lipska w ciągu DK79, Suchowoli w ciągu DK8, Sztabina w ciągu DK8, Brzezia w ciągu DK25, Gostynia w ciągu DK12, Grzymiszewa w ciągu DK72, Szczecinka w ciągu DK20 oraz Pułtuska w ciągu DK61.

Dla obwodnic Smolajn i Brzezia zostały wydane już decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i trwają tam roboty budowlane.

Obecnie ogłoszonych jest dziewięć postępowań przetargowych, z czego jedno na realizację około 3-kilometrowej obwodnicy Strykowa w ciągu DK32.

Pozostałe osiem to przetargi na dokumentację dla zadań o łącznej długości nieco ponad 87 km. Są to m.in. przetarg na wykonanie Koncepcji programowej dla obwodnicy Starogardu Gdańskiego w ciągu DK22 czy przetarg na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej dla budowy obwodnic Szczebrzeszyna i Zamościa w ciągu drogi krajowej 74.

W przygotowaniu jest obecnie 78 zadań o łącznej długości nieco ponad 657 km. Na tym etapie znajdują się między innymi obwodnica Nowego Targu w ciągu DK49 czy obwodnica Janowa Lubelskiego w ciągu DK74.