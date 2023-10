Rada Ministrów we wrześniu dopisała do programu drogowego trasę S8 z Białegostoku przez Augustów do Raczek, ale dopiero teraz wyszło na jaw, że zrobiono to z uchybieniami. – I to poważnymi. Rząd rozszerzył program budowy dróg niezgodnie z ustawą ocenową, bo nie wykonano wcześniej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – mówi Daniel Radomski, ekspert infrastruktury związany z Klubem Jagiellońskim.

Radomski przypomina, że ta ocena to ważny etap w planowaniu inwestycji, bo w trakcie jej przygotowywania bada się potencjalne konflikty inwestycji ze środowiskiem.

