Powstaje ważna trasa z Krakowa w góry. Czeka na nią tysiące kierowców [MAPA]

Beskidzka Droga Integracyjna będzie mogła rywalizować o tytuł najbardziej malowniczej trasy w Polsce i znacznie przyspieszy przejazd z popularnej zakopianki (S7) do Bielska Białej. Obecnie jazda z Krakowa do Bielska Białej to prawdziwa udręka. Pokonanie około 60 km obecną trasą DK52 między zakopianką, a S1 zajmuje mniej więcej dwie godziny. Do przetargu na budowę pierwszego odcinka S52 stanęło 10 wykonawców.