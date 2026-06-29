Upał uderza w kolej. PKP Intercity odwołuje kolejne pociągi

PKP Intercity odwołuje 21 pociągów z powodu upałów

Z opublikowanego w poniedziałek komunikatu PKP Intercity wynika, że wśród odwołanych pociągów znalazł się SWAROŻYC (IC nr 80152/3) w relacji Szczecin Główny - Kołobrzeg, jak i w relacji Kołobrzeg - Szczecin Główny (IC 88152/3). Pasażerom podróżującym w kierunku Kołobrzegu zapewniono honorowanie biletów w pociągu R nr 88626, a tym w kierunku Szczecina - w pociągu R nr 88693 REGA.

Nie pojedzie pociąg Jagna relacji Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna (IC 1902/3) oraz relacji Łódź Fabryczna - Warszawa Wschodnia (IC nr 9102/3).

To nie jedyny pociąg odwołany na tej trasie; PRZĄŚNICZKA relacji Łódź Fabryczna - Warszawa Wschodnia (IC nr 9106/7) oraz relacji Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna (IC nr 1906/7). Odwołany został także KORCZAK relacji Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna (IC 19132/3).

Odwołano też pociąg BORY TUCHOLSKIE (TLK nr 58110/1) na trasie Gdynia Główna - Kostrzyn oraz Kostrzyn - Gdynia Główna (TLK nr 85110/1). Zapewniono zastępczą komunikację autobusową.

Inne odwołane pociągi to SZCZELINIEC w relacji Kraków Główny - Jelenia Góra (TLK nr 36106/7) i w relacji Jelenia Góra - Kraków Główny (TLK nr 63106/7). Na tej trasie nie pojedzie też pociąg Sudety (w relacji Kraków Główny – Jelenia Góra był to TLK nr 36102/3, a w relacji Jelenia Góra -Kraków Główny - TLK nr 63102/3)

Na odcinku Kraków Główny – Zakopane nie pojedzie KOZICA (TLK nr 73154/5) relacji Poznań Główny - Zakopane. Tak samo jak FLISAK relacji Katowice - Gdynia Główna (TLK nr 45102/3) i relacji Gdynia Główna - Katowice (TLK nr 54102/3).

Odwołano także pociąg STRZELECKI relacji Zbąszynek – Gorzów Wielkopolski (IC nr 78101) oraz Gorzów Wielkopolski – Zbąszynek (IC nr 87101). Tak samo jak PLANTY (TLK nr 36100/1) relacji Kraków Płaszów – Wrocław Główny.

Na trasie Zbąszynek- Gorzów Wielkopolski nie pojedzie natomiast LUBUSZANIN (IC nr 78103).

Jak zgłosić reklamację?

Przewoźnik apeluje o zwracanie uwagi na komunikaty głosowe na stacjach i przypomina, że podróżni mają prawo do zgłoszenia reklamacji, dotyczącej komfortu podroży. Reklamację, można zgłosić m.in. za pośrednictwem formularza reklamacyjnego, który jest na stronie internetowej lub osobiście w dowolnej kasie biletowej oznaczonej logotypem Spółki PKP Intercity.

W niedzielę przewoźnik też odwoływał pociągi

W niedzielę PKP Intercity przekazały z kolei, że odwołują część pociągów i organizują zastępcze autobusy dla niektórych połączeń z powodu awarii sieci trakcyjnej wywołanych wysokimi temperaturami.

„W związku z licznymi awariami sieci trakcyjnej spowodowanymi wysokimi temperaturami i utrudnieniami w ruchu PKP Intercity w trosce o komfort pasażerów odwołuje część pociągów i organizuje zastępczą komunikację autobusową dla wybranych połączeń” - poinformował w niedzielę wieczorem przewoźnik.

Zaznaczył, że najwięcej opóźnień jest na liniach: Łódź - Warszawa, Gdańsk - Warszawa, Wrocław - Katowice i Kołobrzeg - Piła - Poznań, a utrudnienia te są od niego niezależne.