Likwidacja promocyjnych biletów na popularnych trasach między sąsiadującymi aglomeracjami budzi kontrowersje. PKP Intercity tłumaczy, że rozwiązanie wprowadzono na czas remontów torów, które powodowały wydłużony czas jazdy i po zakończeniu robót utrzymywanie obniżonych cen nie ma uzasadnienia. Ten argument na niektórych trasach można przyjąć do wiadomości. Przykładowo na przebudowanej trasie z Krakowa do Katowic przejazd pociągiem skrócił się o ponad połowę - do ok. 1 godz. Jednak np. między Warszawą a Łodzią wciąż trwają prace. Z powodu przebudowy Warszawy Zachodniej większość pociągów do Łodzi wyrusza z dworców położonych poza ścisłym centrum (z Gdańskiego lub z Głównego). W związku z budową przejazdu bezkolizyjnego szykują się nowe utrudnienia między Łodzią i Koluszkami.