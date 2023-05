155-kilometrowy odcinek między Sieradzem a Poznaniem ma być odnogą nowej linii kolejowej Warszawa–Wrocław. Po wybraniu tzw. wariantu inwestorskiego trasy spółka Centralny Port Komunikacyjny będzie mogła ruszyć z projektowaniem tego fragmentu i wystąpić o decyzję środowiskową. To będzie jednocześnie ostatni element szybkiego „igreka”, który pozwoli skrócić czas przejazdu z Warszawy do Poznania oraz do Wrocławia do ok. 2 godzin.

Reklama

Wymagająca budowa

Spółka CPK przyznaje jednocześnie, że obecnie priorytetem są przygotowania do budowy 140-kilometrowego odcinka Warszawa–Łódź, który będzie przebiegał m.in. pod przyszłym terminalem nowego lotniska. Dzięki tej inwestycji czas przejazdu między tymi miastami ma się skrócić z 90 do 45 minut. Podróżni dojadą zaś do CPK z Warszawy w ok. 15 minut, a z Łodzi w ok. pół godziny.

Projektowanie nowej linii trwa już od kilku miesięcy. W dyrekcjach ochrony środowiska w Łodzi i w Warszawie toczy się zaś procedura uzyskiwania decyzji środowiskowej.

Treść całego artykułu można przeczytać we wtorkowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej albo w eDGP.