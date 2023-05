Reklama

Jak poinformowała spółka, od uruchomienia aplikacji mobilnej PKP Intercity na początku br. sprzedano za jej pośrednictwem ponad 500 tys. biletów. W wyniku serii aktualizacji program umożliwia już zakup biletów na pociąg przy użyciu m.in. Google Pay, Apple Pay, systemu BLIK czy płatności kartą.

Podróżni mogą już dodawać termin podróży do swojego kalendarza

Reklama

"Innym pomocnym narzędziem jest wyszukiwanie celu podróży z funkcją metastacji" – przekazał przewoźnik. Jak wyjaśniono, funkcja ta umożliwia wyszukanie połączenia po wpisaniu nazw miejsca rozpoczęcia i zakończenia podróży. Pasażerowie mają również możliwość graficznej rezerwacji miejsc w aplikacji.

W wyniku ostatniej aktualizacji aplikacja PKP Intercity została ponadto rozszerzona o dwie nowe funkcje.

"W najnowszej wersji użytkownicy zyskali możliwość pobrania biletu w formacie .pdf. Dzięki temu podróżny może łatwo przesłać go na inne urządzenie, udostępnić bliskiej osobie lub okazać bilet do kontroli w przypadku braku połączenia z internetem. Dodatkowo podróżni mogą już dodawać termin podróży do swojego kalendarza" – poinformowała spółka.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy. Spółka zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. W 2022 r. z usług przewoźnika skorzystało prawie 60 mln pasażerów.