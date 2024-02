"To milowy krok w rozwoju kolei w Ghanie"

Umowa ramowa zakłada dostawę do 12 pojazdów. Na razie dostarczone zostaną dwa pociągi. Będą to spalinowe zespoły trakcyjne zbudowane na bazie pojazdu DMU 847, produkowanego na rynek czeski. Właśnie zakończył się montaż pierwszego pociągu. Dziś na dworcu w Bydgoszczy odbyła się uroczysta prezentacja składu. Uczestniczyli w niej m.in. Yaw Owusu, sekretarz stanu i prezes Agencji Rozwoju Kolei Ghany, wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak i szefowie Pesy.

- Chciałbym podziękować zarówno za szybką realizację naszego zamówienia, jak i dzisiejszą uroczystość. Dostawa tych nowoczesnych pociągów to milowy krok w rozwoju kolei w Ghanie, który będzie miał ogromne znaczenie nie tylko dla sektora kolejowego, ale dla całości rozwoju społecznego i gospodarczego kraju - powiedział Yaw Owusu.

Prezes Pesy Krzysztof Zdziarski przyznał, że umowa z Kolejami Ghany to początek współpracy z tym krajem, który jest jednym z najbardziej obiecujących wschodzących rynków kolejowych w Afryce.

Pociągi przyjazne środowisku naturalnemu

Wyprodukowane przez Pesę pojazdy będą obsługiwać ruch pasażerski na nowej linii kolejowej łączącej port morski Tema z portem rzecznym Mpakadan. Pociągi będą spełniały najnowsze europejskie normy emisji spalin i zostaną wyposażone w nowoczesne, ekologiczne silniki Stage V. Będą to pierwsze tak przyjazne środowisku naturalnemu pociągi, które zostaną dostarczone do Afryki.

Do Ghany trafią drogą morską. - Po zakończeniu testów w lutym 2024 r. ten pojazd zostanie podzielony na dwa człony, przetransportowany na specjalnych lawetach do Hamburga, następnie statkiem dotrze do portu Tema w Ghanie. W marcu 2024 r. rozpoczniemy ostatnie jazdy testowe w warunkach eksploatacyjnych – poinformował Jan Bończyk, szef kolejowego rynku zagranicznego Pesy.

Prawie 4 tys. km nowych linii kolejowych

Rząd Ghany rozpoczął realizację programu budowy prawie czterech tysięcy km nowych linii kolejowych o europejskim rozstawie szyn 1435 mm.

Celem przedsięwzięcia jest zdecydowana poprawa możliwości komunikacji i transportu wewnątrz kraju oraz umożliwienie w przyszłości państwom sąsiednim dostępu koleją do ważnych dla gospodarki tego regionu Afryki Zachodniej portów morskich w Ghanie.

Poza transportem towarów i surowców naturalnych, nowe linie mają również zachęcić obywateli Ghany do korzystania z transportu kolejowego.