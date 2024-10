Polski tabor kolejowy się powiększa i modernizuje

"W 2023 r. po raz pierwszy nie spadła liczba wagonów towarowych w stosunku do lat poprzednich. Od 2018 r. trwał bowiem trend sukcesywnego spadku liczby tych pojazdów na rynku. W 2023 r. było ich 83 761 szt. (83 429 szt. w 2022 r.). Na 11 rodzajów wagonów tylko dla czterech (węglarki E i F, wagony z otwieranym dachem T, cysterny Z) zmniejszył się stan posiadania" - czytamy w komunikacie.

"W 2023 r. zwiększyła się liczba wszystkich rodzajów dostępnych lokomotyw, ale największe wzrosty dotyczyły lokomotyw elektrycznych i dwunapędowych. Przewoźnicy chętnie wykorzystują ten drugi rodzaj pojazdów ze względu na ich uniwersalność. Umożliwiają one poruszanie się na sieci zelektryfikowanej, jak i w miejscach, gdzie konieczne jest korzystanie z silnika spalinowego" - czytamy dalej.

Wraz ze wzrostem liczby lokomotyw dwunapędowych i elektrycznych, spadło wykorzystanie tych pojazdów - odpowiednio z 56,8 do 51,4 proc. oraz z 94,8 do 88,9 proc. Wśród wszystkich pojazdów trakcyjnych wzrost wykorzystania w 2023 r. miał miejsce tylko w przypadku lokomotyw spalinowych (z 62,5 do 71 proc.), podał także urząd.

Jakie są plany na przyszłość dotyczące rozwoju polskiego taboru kolejowego?

"Przewoźnicy modernizują własny tabor, ale również inwestują w zakup nowych pojazdów. Zwiększyła się liczba nowych lokomotyw elektrycznych. Dzięki temu spadł średni wiek tych pojazdów z 33,8 lat w 2022 r. do 30,4 w 2023 r. W przypadku niektórych pojazdów doczepnych, takich jak wagony węglarki budowy normalnej, wagony kryte budowy normalnej i specjalnej oraz wagony platformy budowy normalnej na osiach również zmniejszył się ich średni wiek, a w pozostałych przypadkach ten wzrost nie był wysoki" - czytamy w materiale.

"Na komfort pracy maszynistów w przewozach towarowych wpływa m.in. wyposażenie pojazdów trakcyjnych. W 2023 r. wzrósł udział lokomotyw elektrycznych i spalinowych wyposażonych w kamery czołowe. W przypadku lokomotyw elektrycznych był to wzrost z 20,6 do 29,8 proc., a w przypadku spalinowych z 32,7 do 36,3 proc. Wzrósł również z 1,3 do 8,6 proc. udział lokomotyw dwunapędowych wyposażonych w kamery wewnętrzne" - podał także UTK.

W klimatyzację wyposażonych było 41,3 proc. lokomotyw elektrycznych (4,8 punktu procentowego więcej niż w 2022 r.), 40 proc. spalinowych (1,1 punktu procentowego mniej niż w 2022 r.) i 88,6 proc. dwunapędowych (11,4 punktu procentowego mniej niż w 2022 r.). Toaleta w lokomotywach spalinowych i elektrycznych nadal jest rzadkością - stanowiła ona wyposażenie jedynie 0,2 proc. lokomotyw elektrycznych, a w lokomotywach spalinowych nie występowała w ogóle. Za to w lokomotywach dwunapędowych toalety zainstalowane są w 54,3 proc. pojazdów, wymieniono.