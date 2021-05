LOT podaje, że tego lata branża lotnicza będzie stopniowo odbudowywać się po pandemii, co oznacza większą dostępność połączeń wakacyjnych. Polski przewoźnik zaoferuje pasażerom ponad 100 atrakcyjnych kierunków w Europie, przywróci także wybrane połączenia do Ameryki Północnej i Azji.

Jak podkreślono w komunikacie, LOT w tym sezonie postawił na kierunki turystyczne, które cieszą się największą popularnością wśród Polaków, a jednocześnie są bezpieczne dla podróżujących. Najwięcej połączeń będzie realizował do Grecji, która w ub. roku była najchętniej wybierana przez Polaków.

"W tym roku zaproponujemy w sumie 26 połączeń do 14 greckich portów. Na przełomie maja i czerwca LOT poleci m.in. na Kos, Zakynthos, Rodos, Santoryn, Mykonos, Kefalonię, Korfu, Samos oraz do Salonik, Kalamaty, Heraklionu, Chanii, Aten i Prewezy. Oprócz tego, pasażerowie będą mogli wybrać się do Larnaki na Cyprze, Dubrownika, Splitu i Zadaru w Chorwacji, Ochrydy i Skopje w Macedonii, do Podgoricy i Tivatu w Czarnogórze, Burgas i Warny w Bułgarii czy Tbilisi i Batumi w Gruzji, na Majorkę, Maltę i Ibizę czy też do włoskich miast – Wenecji, Rimini, Lamezii-Terme, Neapolu, Olbii, a także do Palermo na Sycylii" - przekazano.

Dodano, że w sezonie wakacyjnym przywrócona zostanie do obsługi również Lubljana, Barcelona i Bejrut. Rejsy te będą wykonywane 186-miejscowymi Boeingami 737. Sezonowe połączenia wakacyjne będą realizowane z Warszawy i portów regionalnych – Wrocławia, Gdańska, Krakowa, Katowic, Poznania i Rzeszowa.

Członek Zarządu ds. Handlowych LOT Michał Fijoł zaznaczył, że przewoźnik chce umocnić obecność na rynku podróży turystycznych i czarterowych. "Nasza wakacyjna oferta powstała z myślą zarówno o biurach podróży, jak i turystach indywidualnych. Obserwując również odradzający się popyt przywracamy połączenia z naszej regularnej siatki połączeń. Pasażerowie będą mogli wybierać w sumie z ponad 100 miast w Europie, Ameryce Północnej i Azji" - powiedział.

W sezonie letnim LOT rozpocznie przywracanie wybranych połączeń regularnych w Europie. Obsłuży połączenia do Budapesztu, Bukaresztu, Kopenhagi, Sofii i Zagrzebia, Amsterdamu, Brukseli, Paryża, Frankfurtu, Wiednia, Zurychu, Madrytu, Oslo, Monachium i Billund.

Spółka przypomina, że z końcem marca uruchomiono rejsy do Kijowa, Zagrzebia, Pragi. Od kwietnia wróciły połączenia do Lwowa, Dusseldorfu i Hamburga, Stuttgartu, Nicei, a od maja do Dublina, Kluż-Napoki, Berlina, Luksemburga i Erywania.

W sezonie letnim LOT zwiększy też częstotliwości połączeń na rejsach transatlantyckich. Od czerwca średnio raz dziennie wykonywane będą rejsy z Warszawy do Nowego Jorku (JFK) oraz Chicago, cztery razy tygodniowo z Warszawy do Toronto oraz trzy razy tygodniowo z Warszawy do Newark.

Wznowione zostaną również połączenia do Miami i Los Angeles: dwa każdego tygodnia. Ponadto wykonywane będą loty z Krakowa: dwa tygodniowo do Chicago, jeden raz do Nowego Jorku oraz z Rzeszowa do Newark również raz tygodniowo.

Do Azji LOT wykona regularne połączenia na obsługiwanych dotąd trasach – z Warszawy do Seulu trzy razy w tygodniu oraz do Tokio, a także raz w tygodniu z Budapesztu do Seulu. Natomiast ze względu na obostrzenia oraz aktualną sytuację epidemiczną LOT przesunął rozpoczęcie operacji na Sri Lankę i do New Delhi. Przewoźnik nadal będzie również latał do Chin (Tiencin).

LOT podkreśla, że będzie dostosowywał kształt siatki i częstotliwość połączeń w sezonie letnim 2021 r. w zależności od sytuacji pandemicznej i popytu na podróże. Bilety są dostępne na stronie lot.com.( PAP)

autor: Karolina Mózgowiec