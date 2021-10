Horała pytany w piątek na antenie Radia Plus o to, ile hektarów ziemi zostało już zakupionych pod Centralny Port Komunikacyjny, odpowiedział: "Do 10 ha na ten moment jest już sfinalizowane". Dodał, że toczą się rozmowy "co do całego szeregu dalszych".

Wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK przypomniał, że trwa Program Dobrowolnych Nabyć. "Uruchomiliśmy możliwość, żeby na zasadzie pełnej dobrowolności - zwykłej umowy cywilno-prawnej - kto chce mógł sprzedać (nieruchomość - PAP)" - przypomniał. Dodał, że kilka pierwszych umów już zostało zawartych, "kilka pierwszych działek zostało już tym trybem pozyskane".

Jak stwierdził Horała, to nie jest proces krytyczny w zarządzaniu projektami. "Potem przychodzi moment normalnego nabywania w trybie nabywania na inwestycje celu publicznego" - zaznaczył. Zwrócił uwagę, że Program Dobrowolnych Nabyć (PDN) to "coś ekstra".

PDN jest skierowany do właścicieli nieruchomości z terenu przyszłego Lotniska Solidarność. Program Dobrowolnych Nabyć obejmuje obszar o łącznej powierzchni 74 km kw. na pograniczu gmin Baranów, Teresin i Wiskitki. PDN obowiązuje od grudnia 2020 r. i ma jeden podstawowy cel: na możliwie wczesnym etapie pozyskać nieruchomości drogą dobrowolnych transakcji.

Horała zapytany o to, kiedy dokładnie będzie znana lokalizacja portu lotniczego stwierdził, że po wydaniu decyzji środowiskowej. "Jeszcze przed końcem tego roku pokażemy wariant inwestorski, czyli dokładną lokalizację, o którą my jako inwestor będziemy wnioskować" - zaznaczył. Będzie to, jak powiedział, na 99,5 proc. lokalizacja poszczególnych obiektów infrastruktury. "Teraz ta lokalizacja jest znana, ale musi zakładać klika możliwych wariantów, żeby w postępowaniu o decyzję środowiskową jeden wariant był wybrany" - wskazał.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Na ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.