Jak przekazano, aby nie zakłócać dwóch minut ciszy, które będą miały miejsce w całym kraju na zakończenie nabożeństwa żałobnego w Opactwie Westminsterskim (ok. 11.55 czasu londyńskiego), pomiędzy godz. 11.40 a 12.10 żadne samoloty nie będą startowały z Heathrow ani tam lądowały. Następnie pomiędzy 13.45 a 14.20, gdy karawan z trumną będzie zmierzał do zamku w Windsorze nie będzie żadnych przylotów na Heathrow, a pomiędzy 15.05 a 16.45 - w czasie, gdy kondukt będzie zmierzał do kaplicy św. Jerzego na zamku w Windsorze i gdy będzie tam trwała msza pogrzebowa - żadne samoloty nie będą startowały.

Reklama

Ponadto od 16.45 do 21.00 zmniejszona zostanie liczba odlotów z Heathrow, a dodatkowo loty będą skierowane na inne korytarze powietrzne, dalej od zamku w Windsorze. Tymi zmianami w największym stopniu dotknięte zostaną linie British Airways, które odwołają 100 lotów na krótkich trasach, zaś cztery loty odwoła Virgin Atlantic.

Podobne ograniczenia lotnisko Heathrow wprowadziło w środę, aby nie zakłócać uroczystego odprowadzenia trumny z ciałem Elżbiety II z Pałacu Buckingham do Pałacu Westminsterskiego.