Rozkręca się machina przygotowań do budowy lotniska w Baranowie. Spółka CPK jest już na etapie zlecania konkretnych projektów, a to wiąże się ze sporządzaniem umów o bardzo dużej wartości. Na 327 mln zł opiewa podpisany pod koniec października kontrakt na przygotowanie dokumentacji pasów startowych, dróg kołowania, płyt postojowych czy przecinających port tuneli kolejowych. Zlecenie trafiło do firmy Dar Al-Handasah Consultants z Libanu, która jest częścią grupy kapitałowej Dar. Była ona odpowiedzialna za realizację projektów m.in. lotnisk w Dubaju i Katarze, wspierała też prace przy rozbudowie portu lotniczego O’Hare w Chicago czy LaGuardia w Nowym Jorku. – Na opracowanie koncepcji generalny projektant inżynierii lądowej ma siedem i pół miesiąca, a na projekt budowlany 12 miesięcy – mówi rzecznik CPK Konrad Majszyk.