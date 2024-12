Powrót do kondycji po pandemii

Dane pokazują, że branża HoReCa zdołała się podnieść po kryzysie związanym z pandemią. Jak wskazał Adam Rękawek, obroty w sektorze wzrosły z 50 miliardów złotych w 2020 roku do 77 miliardów złotych w 2023 roku. Tarcze antykryzysowe odegrały tu kluczową rolę, pozwalając wielu firmom przetrwać trudny czas. Jednak odbudowa obrotów to jedno – optymalizacja kosztów i dostosowanie się do nowych realiów rynku pozostają niezmiennie ważne.

Rozdrobnienie rynku – szansa czy wyzwanie?

Polski rynek HoReCa charakteryzuje się znacznym rozdrobnieniem. Jak podkreślił prezes Skalo w Polsce działa około 93 tysięcy podmiotów w tej branży, z czego większość to małe, rodzinne firmy. Brak dużych graczy sprawia, że sektor ten nie może w pełni wykorzystać efektu skali, co utrudnia wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

– „Naturalne jest, że pojedyncza restauracja nie ma kapitału na innowacje, które mogłyby odmienić ich rzeczywistość” – mówi Rękawek.

Automatyzacja w branży HoReCa

Automatyzacja i cyfryzacja procesów to jeden z najważniejszych kierunków rozwoju sektora. Podczas rozmowy Adam Rękawek zwrócił uwagę na to, że wiele firm wciąż bazuje na tradycyjnych metodach zarządzania – takich jak prowadzenie zamówień na kartce papieru czy komunikacja z dostawcami przez SMS.

Rozwiązaniem tego problemu jest wprowadzenie technologii automatyzujących codzienne procesy, co przynosi korzyści zarówno w zakresie oszczędności czasu, jak i zwiększenia efektywności. Przykładem może być aplikacja umożliwiająca składanie zamówień jednym kliknięciem, co eliminuje potrzebę angażowania wielu osób w ten proces.

– „Dzięki automatyzacji możliwe jest uwolnienie zasobów ludzkich, które można wykorzystać na inne cele, takie jak rozwój menu czy budowanie relacji z klientami” – dodaje prezes Skalo.

Sztuczna inteligencja w służbie gastronomii

Rozwój sztucznej inteligencji (AI) otwiera przed branżą HoReCa nowe możliwości. Inteligentne algorytmy mogą wspierać planowanie zamówień, przewidywać zapotrzebowanie na produkty w zależności od sezonu czy optymalizować procesy logistyczne.

– „AI pozwala na przejście od działania reaktywnego do proaktywnego, co zmniejsza koszty i eliminuje pomyłki” – wskazuje Rękawek.

Ekspansja na rynki międzynarodowe

Pomimo wyzwań na rynku lokalnym, Skalo planuje międzynarodową ekspansję. Rynki takie jak Francja, Włochy czy Hiszpania, gdzie branża HoReCa stanowi nawet 10% PKB, oferują ogromny potencjał.

– „Technologia pozwala na szybkie wejście na rynki zagraniczne, a naszym celem jest podbicie Europy do końca 2025 roku” – mówi Rękawek.

Branża HoReCa stoi przed ogromnymi szansami, ale także wyzwaniami. Automatyzacja, cyfryzacja oraz wykorzystanie AI to kluczowe elementy przyszłego sukcesu. Jak pokazuje przykład Skalo, odpowiednie podejście do technologii może nie tylko zwiększyć efektywność, ale także pomóc w budowaniu silnej pozycji na międzynarodowych rynkach.