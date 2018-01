Huckleberry Games chce wydać dwie gry w ciągu najbliższych dwóch lat



Warszawa, 03.01.2018 (ISBnews) - Huckleberry Games chce wydać dwie kolejne gry w najbliższych dwóch latach i w ten sposób dywersyfikować portfolio i realizować strategię rozwoju, podała spółka.

"Pierwszą z planowanych produkcji będzie gra mobilna o roboczym tytule 'Creatures and dungeons' przeznaczona na urządzenia z systemem operacyjnym iOS oraz Android. Huckleberry Games od kilku tygodni pracuje przy produkcji tej gry mobilnej, której adresatami będą nastolatkowie, lubiący aktywne i emocjonujące rozrywki wymagające ruchu. Jej wydanie zostało zaplanowane na 2018 r." - czytamy w komunikacie.

Kolejną grą, którą zamierza wyprodukować spółka jest gra komputerowa przeznaczona na komputery PC oraz konsole PS4, Xbox One, Nitendo Switch o roboczej nazwie "Stay Hungry".

"Będzie to produkcja z gatunku RPG oferująca otwarty świat. Huckleberry Games chce stworzyć algorytm symulujący realne zachowania postaci starowanych przez komputer. Dzięki temu przy każdej nowej rozgrywce w świecie gry będą występować inni bohaterowie. Premiera tej produkcji została przewidziana na przełom 2018 i 2019 roku" - podano także.

„Dokładamy wszelkich starań, by każdy nasz produkt był przełomowy w jakimś obszarze. 'Creatures and Dungeons' oraz 'Stay Hungry' będą posiadały zarówno sprawdzone, lubiane, jak i innowacyjne właściwości rozgrywki. Celujemy w młodszych (Creatures and Dungeons), jak i dorosłych graczy (Stay Hungry oraz Edengrad). Chcemy mieć reprezentacyjną grę w dominujących gatunkach na rynku, a mianowicie: Role-Playing Games, MMORPG oraz popularnej ostatnio rzeczywistości rozszerzonej na platformy mobilne. Odpowiadamy na gigantyczny popyt, jednocześnie wprowadzając w każdy z tych gatunków coś nowego, ale pasującego do ogólnej konwencji" - powiedział prezes Patryk Borowski, cytowany w komunikacie.

Huckleberry Games to producent gier, który zadebiutował w pod koniec grudnia 2017 r. na rynku NewConnect.

(ISBnews)