Do 20 maja 2026 r. przedsiębiorcy mają czas na roczne rozliczenie składki zdrowotnej. Kiedy zwrot nadpłaty z ZUS? Co z korektą rozliczeń za 2025 r.?

Iga Leszczyńska
dzisiaj, 12:06
Roczne rozliczenie składki zdrowotnej do 20 maja 2026 r./Shutterstock
Do 20 maja 2026 r. przedsiębiorcy mają czas na rozliczenie składki zdrowotnej. Należy je uwzględnić w dokumentach rozliczeniowych za kwiecień. Obowiązek dotyczy m.in. osób rozliczających się skalą podatkową, podatkiem liniowym i ryczałtem. Kiedy zwrot nadpłaty? Co z korektą rozliczeń za 2025 r.?

ZUS: roczne rozliczenie składki zdrowotnej do 20 maja 2026 r.

Obowiązek rocznego rozliczenia składki zdrowotnej dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które w ubiegłym roku były objęte ubezpieczeniem zdrowotnym i rozliczały się podatkiem liniowym, według skali podatkowej lub ryczałtem ewidencjonowanym. Rozliczenie ustala kwotę składki zdrowotnej należnej za dany rok na podstawie przychodów lub dochodów z tego roku.

ZUS przypomina, że z obowiązku zwolnione są osoby, które zawiesiły działalność na cały 2025 r. Wyjątek dotyczy przedsiębiorców, którzy wznowili działalność w styczniu 2026 r. i rozliczają się na zasadach ogólnych. W takim przypadku, należy złożyć rozliczenie za 2025 r., by ustalić wysokość składki zdrowotnej. Obowiązek dotyczy także przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność w styczniu 2026 r. i rozliczają się na zasadach ogólnych. Dotyczy on także osób, które zawiesiły lub zakończyły swoją działalność w 2025 r., ale były w tym czasie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym.

Zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za 2025 r.

W przypadku, gdy po rocznym rozliczeniu jest nadpłata składki zdrowotnej, a płatnik nie ma zaległości wobec ZUS, Zakład automatycznie utworzy wniosek o jej zwrot (RZS-R). Wniosek znajdować się będzie dzień po złożeniu rozliczenia, na koncie płatnika w eZUS. Taki wniosek przedsiębiorca musi zweryfikować, uzupełnić o rachunek bankowy oraz podpisać i odesłać. Ma na to czas do 1 czerwca 2026 r. Wypłata nadpłaty składki zdrowotnej nastąpi do 3 sierpnia 2026 r. W przypadku braku wniosku, nadpłata zostanie rozliczona na koncie płatnika do końca roku. Zaś w przypadku, gdy z rozliczenia wychodzi niedopłata składki zdrowotnej, przedsiębiorca powinien opłacić ją najpóźniej do 20 maja 2026 r., wraz ze składką za kwiecień 2026 r.,

Korekta rozliczeń składki zdrowotnej za 2025 r.

W przypadku chęci korekty wysokości składek zdrowotnych za poszczególne miesiące 2025 r., przedsiębiorca powinien przygotować i złożyć dokumenty korygujące. Może to zrobić najpóźniej w dniu przesłania wniosku o zwrot nadpłaty. W przypadku, gdy nie składa wniosku, czas na korektę rozliczeń składki zdrowotnej ma do 1 lipca 2026 r.

Źródło: ZUS
