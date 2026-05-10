UKMTO: statek towarowy trafiony niezidentyfikowanym pociskiem w pobliżu Kataru

UKMTO: statek towarowy trafiony pociskiem w pobliżu Kataru

Brytyjska agencja monitorująca bezpieczeństwo żeglugi (UKMTO) poinformowała w niedzielę, że statek towarowy został trafiony niezidentyfikowanym pociskiem podczas rejsu ponad 40 km na północny wschód od Dohy, stolicy Kataru. UKMTO przekazała, że po uderzeniu pociskiem wybuchł niewielki pożar, który został ugaszony. Zaś kapitan statku nie zgłosił ofiar ani zagrożenia dla środowiska. Agencja zaapelowała do statków znajdujących się w tym rejonie o zachowanie ostrożności.

Napięcie w cieśninie Ormuz

Agencja AFP zauważyła, że do zdarzenia doszło po tym jak irańska Gwardia Rewolucyjna zagroziła w sobotę atakiem na "wrogie" statki w tym regionie.

Mimo obowiązującego od 8 kwietnia rozejmu między USA a Iranem, kluczowa dla handlu cieśnina Ormuz pozostaje praktycznie zablokowana. W ostatnich dniach pojawiały się informacje o wzajemnych atakach obu stron wokół tego akwenu, w tym irańskich uderzeniach na statki handlowe.

Cieśnina Ormuz to jeden z najważniejszych szlaków transportu surowców energetycznych na świecie. Przed rozpoczęciem 28 lutego przez USA i Izrael wojny przeciwko Iranowi, przez cieśninę Ormuz eksportowano około jednej piątej światowej ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego (LNG).