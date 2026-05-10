Forsal logo

UKMTO: statek towarowy trafiony niezidentyfikowanym pociskiem w pobliżu Kataru

Oliwia Zielińska
oprac. Oliwia Zielińska
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
dzisiaj, 10:20
statek, woda, fale, towar
Statek towarowy trafiony niezidentyfikowanym pociskiem w pobliżu Kataru/Shutterstock
Brytyjska agencja monitorująca bezpieczeństwo żeglugi UKMTO poinformowała w niedzielę, że statek towarowy został trafiony niezidentyfikowanym pociskiem podczas rejsu w pobliżu stolicy Kataru, Dohy. Do incydentu doszło po groźbach irańskiej Gwardii Rewolucyjnej wobec "wrogich" jednostek operujących w regionie.

UKMTO: statek towarowy trafiony pociskiem w pobliżu Kataru

Brytyjska agencja monitorująca bezpieczeństwo żeglugi (UKMTO) poinformowała w niedzielę, że statek towarowy został trafiony niezidentyfikowanym pociskiem podczas rejsu ponad 40 km na północny wschód od Dohy, stolicy Kataru. UKMTO przekazała, że po uderzeniu pociskiem wybuchł niewielki pożar, który został ugaszony. Zaś kapitan statku nie zgłosił ofiar ani zagrożenia dla środowiska. Agencja zaapelowała do statków znajdujących się w tym rejonie o zachowanie ostrożności.

Zobacz również

Napięcie w cieśninie Ormuz

Agencja AFP zauważyła, że do zdarzenia doszło po tym jak irańska Gwardia Rewolucyjna zagroziła w sobotę atakiem na "wrogie" statki w tym regionie.

Mimo obowiązującego od 8 kwietnia rozejmu między USA a Iranem, kluczowa dla handlu cieśnina Ormuz pozostaje praktycznie zablokowana. W ostatnich dniach pojawiały się informacje o wzajemnych atakach obu stron wokół tego akwenu, w tym irańskich uderzeniach na statki handlowe.

Cieśnina Ormuz to jeden z najważniejszych szlaków transportu surowców energetycznych na świecie. Przed rozpoczęciem 28 lutego przez USA i Izrael wojny przeciwko Iranowi, przez cieśninę Ormuz eksportowano około jednej piątej światowej ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Zobacz również
INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
Oliwia Zielińska
oprac. Oliwia Zielińska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraUKMTO: statek towarowy trafiony niezidentyfikowanym pociskiem w pobliżu Kataru »
Tematy: USAiran 2026cieśnina Ormuzstatek
Powiązane
Hiszpania przygotowuje się do przybycia pasażerów statku MV Hondius
Hantawirus na statku MV Hondius. WHO i hiszpańskie służby przygotowują ewakuację pasażerów statku
US President Donald Trump attends Small Business Summit at the White House
Zwieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Trump ogłasza, Zełenski potwierdza
Unia Europejska flaga UE Bruksela
Spór o megafundusze w nowym budżecie UE. "Rolnicy i samorządy nie mogą konkurować o te same środki"
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Niedziela handlowa 10.05.2026: sklepy otwarte 10 maja czy obowiązuje zakaz handlu. Czy dzisiaj jest niedziela handlowa?
Niedziela handlowa 10.05.2026: sklepy otwarte 10 maja czy obowiązuje zakaz handlu. Czy dzisiaj jest niedziela handlowa?
mężczyzna, nadciśnienie, pomiar ciśnienia
Dodatkowy zasiłek 215 zł miesięcznie dla osób z nadciśnieniem w 2026 i 2027 roku. Nie zależy od dochodu
podatek, podatek od zysków kapitałowych, podatek Belki, zwolnienie, rząd
Zapadła decyzja w rządzie. Polacy będą mogli uniknąć płacenia znienawidzonego podatku
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj