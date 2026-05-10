Są piątą armią świata. Pozazdrościli Ukraińcom i skopiowali ich system

Jakub Laskowski
dzisiaj, 09:45
Korea Południowa prowadzi prace nad systemem ochrony czołgów przed dronami, który ma być instalowany m.in. na maszynach K1 i K2. Rozwiązanie to do złudzenia przypomina ukraińskie konstrukcje stosowane w wojnie z Rosją – informuje Defense Express. W oficjalnych materiałach nie wspomina się jednak o ich pochodzeniu.

Południowokoreańskie wojsko pokazało szkolenia z wykorzystania nowego systemu, który ma chronić czołgi i inne pojazdy opancerzone przed coraz większym zagrożeniem ze strony dronów FPV i amunicji krążącej. Chodzi o lekką, rozkładaną konstrukcję siatkową, która ma osłaniać najbardziej narażone na atak elementy pojazdu.

Wzięli przykład z Ukrainy. Korea Południowa montuje klatki na czołgach

System został opracowany przez Koreański Instytut Badań nad Mobilną Wojną. Jego dużą zaletą ma być szybki montaż. Wojsko zapewnia, że całość można rozłożyć w kilka minut, co ma znaczenie w warunkach bojowych, gdzie liczy się każda sekunda i możliwość szybkiego przygotowania sprzętu do walki.

Coraz większa rola dronów na współczesnym polu walki sprawia, że armie na całym świecie szukają sposobów na dodatkową ochronę ciężkiego sprzętu. Klasyczny pancerz już nie zawsze wystarcza, bo niewielkie bezzałogowce są w stanie zaatakować z góry i uderzyć w słabo chronione miejsca czołgu.

Dlatego właśnie pojawiają się różnego rodzaju dodatkowe osłony, które mają „rozbić” atak drona albo uniemożliwić mu bezpośrednie trafienie w newralgiczne części pojazdu. Koreański system wpisuje się w ten trend i ma być odpowiedzią na doświadczenia wyniesione z wojny w Ukrainie.

Koreańskie czołgi z nową osłoną. Ukraiński system ma ważną przewagę

Jak przypomina Defense Express, podobne konstrukcje były już wcześniej obserwowane w Korei Południowej. Chodzi m.in. o tzw. „ruszty grillowe”, które przypominają rozwiązania stosowane przez rosyjskie wojska. Później pojawiły się też zdjęcia czołgów K2 wyposażonych w dodatkowe osłony antydronowe.

Obecnie testowany system ma wyglądać na bardziej rozwiniętą wersję. Co ciekawe, w oficjalnych materiałach południowokoreańskich nie ma odniesień do tego, że podobne rozwiązania są już stosowane na froncie przez ukraińskie siły zbrojne.

Zwrócono jednak uwagę na istotny element konstrukcyjny. W prezentowanym przez Koreę Południową systemie nie uwzględniono dodatkowej ochrony przedziału silnikowo–przekładniowego, który uznawany jest za jeden z najbardziej wrażliwych punktów czołgu. W rozwiązaniach stosowanych przez Ukrainę tego typu osłony są integralną częścią konstrukcji.

