Hantawirus na statku MV Hondius. WHO i hiszpańskie służby przygotowują ewakuację pasażerów statku

WHO i hiszpańskie służby przygotowują ewakuację pasażerów statku

Źródła AFP przekazały, że celem obecności szefa WHO Ghebreyesusa będzie „zapewnienie koordynacji między agencjami rządowymi, służbami sanitarnymi oraz realizacją planowanych protokołów nadzoru i reagowania”. Operację po stronie hiszpańskiej koordynować będzie minister zdrowia Monica Garcia i szef resortu spraw wewnętrznych Fernando Grande-Marlaska. Władze Hiszpani spodziewają się, że ewakuacja ponad 140 osób będzie skomplikowana ze względu na konieczność zachowania środków ostrożności sanitarnych.

Hantawirus na statku MV Hondius

Szefowa hiszpańskich służb ratunkowych zapowiedziała w piątek, że uczestnicy rejsu "dotrą do całkowicie odizolowanego, odgrodzonego kordonem obszaru". Statek MV Hondius ma dotrzeć do Teneryfy w niedzielę rano. Rejs rozpoczął się 1 kwietnia 2026 r. w Ushuaii.

Trzy ofiary śmiertelne

Z powodu zakażeń zmarły trzy osoby: małżeństwo z Holandii oraz obywatelka Niemiec. Badane są również przypadki kilku osób, które opuściły statek podczas wcześniejszych postojów. Negatywne wyniki testów uzyskało natomiast małżeństwo z Singapuru. Obecnie trwa badanie obywatela Wielkiej Brytanii, który zszedł na ląd na wyspie Tristan da Cunha. Nie ma też jeszcze wyniku obywatelki Hiszpanii, która z kolei nie uczestniczyła w rejsie, ale miała kontakt ze zmarłą obywatelką Holandii.

WHO: "To nie jest nowy covid"

WHO przekazała w piątek wieczorem najnowsze dane na ten temat. Badania laboratoryjne potwierdziły sześć zakażeń hantawirusem. Wszystkie zidentyfikowano jako spowodowane wirusem andyjskim. Analizowane są także dwa "podejrzane przypadki".

Wcześniej rzecznik organizacji Christian Lindmeier zapewnił, że ryzyko rozprzestrzenienia się hantawirusa jest „absolutnie niewielkie”. "To nie jest nowy covid" – podkreślił Lindmeier, cytowany przez AFP.