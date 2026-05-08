Forsal logo

Zwieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Trump ogłasza, Zełenski potwierdza

Piotr Wróblewski
oprac. Piotr Wróblewski
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 20:52
[aktualizacja dzisiaj, 21:21]
US President Donald Trump attends Small Business Summit at the White House
Trump/PAP/EPA
Donald Trump, prezydent USA, ogłosił zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Rozejm ma obowiązywać przez trzy dni – od 9 do 11 maja – i jest związany z obchodami rocznicy zakończenia II wojny światowej. Trump zapowiedział również wymianę jeńców w formule 1000 za 1000, co oznacza powrót do domów łącznie 2 tys. osób. Informacje te potwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Rozejm na wojnie Rosji z Ukrainą. Trzy dni bez walk?

„Z przyjemnością ogłaszam, że w wojnie między Rosją a Ukrainą nastąpi trzydniowe zwieszenie broni (9, 10 i 11 maja). Obchody w Rosji przypadają na Dzień Zwycięstwa, ale podobnie jest w Ukrainie, ponieważ kraj ten również odegrał ważną rolę w II wojnie światowej” - napisał Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Zapowiedział, że rozejm obejmie zawieszenie wszelkich działań wojennych, a także wymianę więźniów w formule „1000 za 1000”. Zaznaczył, że to on wnioskował o rozejm, i wyraził uznanie dla przywódców obu krajów za przyjęcie jego propozycji.

Wyścig o szybkie pociągi w Polsce. Prezes Malinowski: "Intercity ma większe doświadczenie"
Wyścig o szybkie pociągi w Polsce. Prezes Malinowski: "Intercity ma większe doświadczenie"

Ukraina potwierdza: będzie rozejm

Mam nadzieję, że to początek końca bardzo długiej, krwawej i zaciętej wojny. Trwają rozmowy na temat zakończenia tego poważnego konfliktu, największego od czasów II wojny światowej, i z każdym dniem jesteśmy coraz bliżej realizacji (tego celu - PAP)” - napisał Trump.

Doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego ds. komunikacji Dmytro Łytwyn potwierdził te informacje. Wkrótce potwiedziła je również strona rosyjska.

Rosja też mówiła o zwieszeniu broni

Wcześniej o zawieszeniu broni mowił prezydent Rosji. Władimir Putin ogłosił rozejm przypadający na 8 i 9 maja, w związku z Dniem Zwycięstwa. Kijów apelował o dłuższy okres bez walk - zaczynający się od 6 maja.

"W ramach procesu negocjacyjnego prowadzonego przy mediacji strony amerykańskiej, otrzymaliśmy zgodę Rosji na przeprowadzenie wymiany jeńców w formule 1000 za 1000. Również na 9, 10 i 11 maja musi zostać ustanowiony reżim zawieszenia broni. Ukraina konsekwentnie pracuje nad sprowadzeniem swoich ludzi z rosyjskiej niewoli. Poleciłem naszemu zespołowi niezwłocznie przygotować wszystko, co niezbędne do przeprowadzenia wymiany" - odpowiedział Wołorymir Zełeński na platformie X.

Kiedy trwały pokój?

W ostatnich tygodniach Ukraina twierdziła, że rozmowy na temat zakończenia wojny utknęły w martwym punkcie. Sporna pozostała kwestia przynależności części obwodu donieckiego. W czwartek do Miami udał się Rustem Umerow, główny negocjator pokojowy Ukrainy. Miał odbyć serię spotkań z przedstawicielami USA. Według Donalda Trumpa rozmowy na temat zakończenia wojny cały czas trwają. Prezydent USA, w swoim wpisie w mediach społecznościowych, wyraził nadzieję, że kilkudniowy rozejm to krok ku zakończeniu trwającej od czterech lat „bardzo długiej, krwawej i zaciętej wojny”.

Od początku pełnoskalowej inwazji Rosji w lutym 2022 roku kwestia wymiany jeńców pozostawała jednym z nielicznych obszarów, w których Moskwa i Kijów były w stanie prowadzić bezpośrednie rozmowy. Największą dotąd wymianę uzgodniono podczas rozmów w Stambule w maju 2025 roku. Wówczas obie strony zgodziły się na przekazanie po tysiąc osób, choć same negocjacje nie przyniosły przełomu w sprawie zawieszenia broni ani warunków pokoju. „The New York Times” podkreślał wtedy, że strony nadal pozostają bardzo daleko od kompromisu w sprawie przyszłości okupowanych terytoriów.

W ostatnich miesiącach wielokrotnie ogłaszano krótkotrwałe rozejmy związane m.in. z prawosławną Wielkanocą czy rosyjskimi obchodami Dnia Zwycięstwa. Ukraina i zachodnie media zarzucały jednak Rosji łamanie wcześniejszych deklaracji o wstrzymaniu walk. Jednak nawet podczas ogłaszanych przez Kreml „reżimów ciszy” dochodziło do ataków dronowych i ostrzałów na froncie. Jednocześnie administracja Donalda Trumpa próbowała utrzymać kanały negocjacyjne między stronami konfliktu, koncentrując się przede wszystkim na ograniczonych porozumieniach humanitarnych, takich jak wymiany jeńców

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
Piotr Wróblewski
oprac. Piotr Wróblewski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraZwieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Trump ogłasza, Zełenski potwierdza »
Tematy: USAIranrozejm
Powiązane
Janusz Malinowski w rozmowie z "Forsalem" o przyszłości Intercity
Wyścig o szybkie pociągi w Polsce. Prezes Malinowski: "Intercity ma większe doświadczenie"
Regiojet
RegioJet opuszcza Polskę i oskarża. PKP Intercity: "Nie ograniczaliśmy konkurencji"
Aktualny stan budowy
Gigantyczny tunel pod Bałtykiem. Aż 18 km długości. Będą go zatapiać po kawałku
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
UE, ETS, benzyna, olej napędowy, ceny paliw, emisja, zielony ład
Benzyna: 7,81 zł/l, olej napędowy: 8,83 zł/l. Podwyżka cen paliw w związku z ograniczaniem emisji przez UE
Najbardziej zagrożone i bezpieczne miasta w Polsce w razie wojny. Podali listę
Najbardziej zagrożone i bezpieczne miasta w Polsce w razie wojny. Podali listę
odpady, zanieczyszczenie powietrza, grzywna, smog, gmina
Gorzka niespodzianka dla korzystających z kominków i centralnego ogrzewania. Można zapłacić wysoką grzywnę
właściciel, nieruchomości, rolnik, ministerstwo rolnictwa, rząd, prezydent
Nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości: trzeba będzie podpisać oświadczenie o zrzeczeniu się części swoich praw
świadczenie, sejm, emerytury, dziecko
Rodzice pracujący zawodowo czują się pominięci. To "rażącą niesprawiedliwość w obecnym systemie emerytalnym"
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj