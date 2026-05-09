Ostatni dzień promocji w Biedronce. Z kartą Moja Biedronka część produktów można dostać gratis

Dominik KuligDziennikarz i redaktor specjalizujący się w tematyce społecznej, gospodarczej oraz nowych technologii.
dzisiaj, 15:34
[aktualizacja 33 minut temu]
Sobota 9 maja to ostatni dzień gigantycznej promocji w Biedronce. W aktualnej ofercie sieci znalazły topowe produkty gratis, z których mogą skorzystać posiadacze karty lub aplikacji Moja Biedronka. Promocje obejmują zarówno produkty spożywcze, jak i artykuły dla dzieci oraz chemię gospodarczą. A że akcja trwa tylko do 9 maja to trzeba się śpieszyć.

Biedronka z mega promocją. Liczy się karta Moja Biedronka

Klienci Biedronki mają dziś ostatnią szansę na skorzystanie z części majowych promocji oznaczonych jako oferty z kartą Moja Biedronka lub aplikacją Moja Biedronka. Z aktualnej oferty sieci wynika, że wybrane akcje obowiązują tylko do soboty 9 maja. Na stronie Biedronki przy najnowszych ofertach widoczne są m.in. terminy 7–9 maja, 8–9 maja oraz 9 maja.

Mechanizm jest prosty: przy kasie trzeba zeskanować kartę Moja Biedronka, jej wersję w aplikacji albo użyć numeru telefonu przypisanego do konta. Regulamin programu wskazuje, że karta lojalnościowa i karta wirtualna służą m.in. do korzystania z ofert oraz akcji promocyjnych organizowanych przez Biedronkę.

Co można kupić w promocji?

Wśród promocji, które przyciągają uwagę klientów, są przede wszystkim akcje „1+1 gratis” oraz „2+1 gratis”. W praktyce oznacza to, że przy zakupie określonej liczby produktów jedna sztuka nie jest doliczana do rachunku albo jej cena jest rozliczana zgodnie z zasadami danej akcji.

Według aktualnej oferty i zestawienia promocji szczególnie warto sprawdzić:

  • sery w plastrach Światowid,
  • twarogi i serki wiejskie Delikate,
  • wędliny w plastrach Kraina Wędlin,
  • makarony Pastani,
  • pieluchomajtki Pampers,
  • chusteczki nawilżane Dada,
  • kapsułki do prania Persil Discs,
  • płyny do płukania Lenor.

Promocje 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka

Najwięcej ofert działa w dwóch mechanizmach: 1+1 gratis oraz 2+1 gratis. W pierwszej grupie znalazły się m.in. sery w plastrach Światowid, pieluchomajtki Pampers, kapsułki do prania Persil Discs oraz płyny do płukania Lenor. Oznacza to, że przy zakupie jednego produktu drugi można otrzymać bez dodatkowej opłaty, z zastrzeżeniem limitów wskazanych w regulaminie danej promocji.

Produkt

Typ promocji

Warunki

Sery w plastrach Światowid

1+1 gratis

Przy zakupie jednego opakowania drugie można otrzymać gratis. Dotyczy wybranych serów w plastrach Światowid, zgodnie z oznaczeniami w sklepie/gazetce”.

Pieluchomajtki Pampers

1+1 gratis

Drugi produkt gratis, według zestawienia promocji można łączyć rozmiary. Limit:

2 opakowania dziennie na klienta/kartę.

Kapsułki do prania Persil Discs

1+1 gratis

Drugie opakowanie gratis. Limit:

4 sztuki dziennie na kartę.

Płyny do płukania Lenor

1+1 gratis

Drugi produkt gratis. Limit:

4 sztuki dziennie na kartę.

Promocje 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka

Druga grupa to promocje 2+1 gratis. Dotyczą one m.in. twarogów i serków wiejskich Delikate, wędlin w plastrach Kraina Wędlin, makaronów Pastani oraz chusteczek nawilżanych Dada. W takim przypadku klient kupuje trzy produkty, a najtańszy z nich jest rozliczany jako gratis. Przy części ofert obowiązują limity dzienne na kartę Moja Biedronka, dlatego przed zakupem warto sprawdzić oznaczenia przy półce lub w aplikacji.

Produkt

Typ promocji

Warunki do tekstu

Twarogi i serki wiejskie Delikate

2+1 gratis

Przy zakupie trzech produktów najtańszy jest gratis. Limit:

6 sztuk dziennie na kartę.

Wędliny w plastrach Kraina Wędlin

2+1 gratis

Przy zakupie trzech opakowań najtańsze nie jest doliczane do rachunku. Limit:

6 opakowań dziennie na kartę.

Makarony Pastani

2+1 gratis

Trzeci produkt gratis; w tekście można napisać: „promocją objęte są makarony marki Pastani”.

Chusteczki nawilżane Dada

2+1 gratis

Trzecie opakowanie gratis. Warto dodać zastrzeżenie: przy części wariantów, np. Dada Extra Care, promocja może być naliczana inaczej i nie zawsze wymaga karty Moja Biedronka.

Przy takich promocjach kluczowe są limity dzienne oraz dokładny zakres produktów objętych akcją. Biedronka przy ofertach promocyjnych stosuje szczegółowe zasady i limity, dlatego przed zakupem warto sprawdzić oznaczenia na półce, w gazetce albo w aplikacji.

Nie każda promocja działa automatycznie

W przypadku ofert lojalnościowych rabat zwykle nalicza się dopiero po zeskanowaniu karty lub aplikacji Moja Biedronka. To ważne zwłaszcza przy większych zakupach: bez identyfikacji klienta w programie lojalnościowym kasa może potraktować produkt jak zakup w standardowej cenie.

Warto też pamiętać, że promocje „gratis” nie zawsze oznaczają dowolny wybór produktów z całej kategorii. Często obejmują konkretną markę, gramaturę, wariant albo liczbę sztuk. Ostateczne zasady wynikają z regulaminu danej akcji oraz informacji prezentowanych przy produkcie.

Na co uważać przy zakupach?

Promocje typu „gratis” brzmią prosto, ale zwykle mają szczegółowe zasady. Mogą dotyczyć tylko wybranych wariantów, konkretnych gramatur, określonych marek albo produktów oznaczonych w gazetce. Do tego dochodzą limity dzienne na kartę oraz dostępność towaru w danym sklepie.

Dlatego przed zakupem najlepiej sprawdzić trzy rzeczy: termin obowiązywania promocji, limit na kartę oraz dokładną listę produktów objętych akcją.

Do kiedy obowiązuje promocja?

Część najnowszych ofert Biedronki kończy się w sobotę 9 maja. To oznacza, że klienci, którzy chcą skorzystać z akcji typu 1+1 lub 2+1, powinni sprawdzić je jeszcze dziś. Dostępność produktów może różnić się w zależności od sklepu, a sieć zastrzega zwykle, że promocje obowiązują do wyczerpania zapasów.

Pytania i odpowiedzi - FAQ

Czy do promocji potrzebna jest karta Moja Biedronka?

Tak, w wielu takich akcjach trzeba zeskanować kartę Moja Biedronka, użyć aplikacji albo podać numer telefonu przypisany do konta.

Jak działa promocja 1+1 gratis?

Klient kupuje jeden produkt, a drugi otrzymuje bez dodatkowej opłaty. Promocja zwykle dotyczy wybranych produktów i może mieć limit dzienny na kartę.

Jak działa promocja 2+1 gratis?

Przy zakupie trzech produktów najtańszy z nich jest rozliczany jako gratis. Warto sprawdzić, czy wszystkie produkty są objęte tą samą promocją.

Do kiedy obowiązują promocje w Biedronce?

Część aktualnych promocji obowiązuje tylko do soboty. Dokładny termin warto sprawdzić w aplikacji, gazetce lub przy oznaczeniu produktu w sklepie.

Czy promocje działają we wszystkich sklepach?

Promocje zwykle obowiązują w sklepach Biedronka, ale dostępność produktów może różnić się w zależności od placówki. Oferta może też skończyć się wcześniej, jeśli towar się wyprzeda.

Źródło: opracowanie własne na podstawie aktualnej oferty Biedronki i regulaminu programu Moja Biedronka.

