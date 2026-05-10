Egzamin ósmoklasisty z matematyki już we wtorek, 12 maja. Uczniowie przystąpią do niego punktualnie o godz. 9. Zatem to już ostatnia prosta przygotowań do egzaminu, który od lat budzi spore emocje wśród zdających. Mimo że egzamin ósmoklasisty nie ma progu zdawalności, warto uzyskać dobry wynik, by zwiększyć swoją szansę przy rekrutacji do wymarzonej szkoły średniej.

Egzamin ósmoklasisty 2026 – matematyka. Typy zadań. Co będzie w arkuszu CKE?

W tym roku pojawiły się pewne zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych, o których każdy ósmoklasista powinien pamiętać. Dla wielu z nich to pretekst do tego, by szukać dodatkowych pomocy w sieci. Jakie typy zadań i pewniaki mogą pojawić się na egzaminie ósmoklasisty z matematyki 2026?

Egzamin ósmoklasisty 2026 z matematyki potrwa 125 minut i składa się z zadań zamkniętych i otwartych. Zadania zamknięte polegają na wyborze prawidłowej odpowiedzi. Są to m.in. zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda–fałsz oraz zadania na dobieranie. Przy zadaniach otwartych należy samodzielnie sformułować odpowiedź. Rozwiązanie musi obrazować tok rozumowania, zawierać niezbędne rachunki, przekształcenia czy wnioski.

W arkuszu CKE na egzaminie ósmoklasisty z matematyki znajdować się będzie od 20 do 21 pytań, w tym 14–15 zadań zamkniętych i 5–6 zadań otwartych. Do zdobycia jest 14–15 punktów za zadania zamknięte i 15–16 punktów za zadania otwarte. Łącznie uzyskać można 30 punktów.

Egzamin ósmoklasisty 2026 – matematyka. Pewniaki na egzaminie. Co będzie na teście?

Pewniaki na egzaminie ósmoklasisty to typy i rodzaje zadań, które często znajdują się w arkuszach CKE z poprzednich lat. Na tej podstawie jesteśmy w stanie określić powtarzający się szablon zadań w zmodyfikowanej wersji. Czego można spodziewać się na egzaminie ósmoklasisty 2026 z matematyki? W tym roku należy wykazać się wiedzą z zakresu m.in.:

działań na liczbach naturalnych, całkowitych, wymiernych i dziesiętnych,

kolejności wykonywania działań, własności działań arytmetycznych, a także operacji na ułamkach zwykłych i dziesiętnych,

przekształcania i upraszczania wyrażeń algebraicznych, obliczania ich wartości oraz rozwiązywania równań i prostych nierówności,

własności trójkątów, czworokątów i okręgów, obliczania obwodu i pola figur, a także stosowania twierdzenie Pitagorasa,

odczytywania informacji z wykresów, interpretowania ich własności oraz rozumienia pojęcia funkcji liniowej i proporcjonalności prostej,

znajomości pojęcia średniej arytmetycznej i mediany oraz umiejętności obliczania prawdopodobieństwa prostych zdarzeń losowych.

Poza znajomością wzorów i definicji egzamin ósmoklasisty z matematyki sprawdza przede wszystkim umiejętność wykorzystania matematyki w praktyce. Kluczowe znaczenie mają analiza treści zadania, wybór właściwej metody rozwiązania, planowanie kolejnych kroków obliczeń czy poprawne zapisywanie działań i wyników.

Przecieki z egzaminu ósmoklasisty 2026 z matematyki. Uwaga na oszustów!

Przecieki z egzaminu ósmoklasisty z matematyki to jedna z najpopularniejszych fraz wyszukiwanych w sieci. Uczniowie liczą, że tuż przed egzaminem uda im się znaleźć dodatkową pomoc, a nawet konkretne zadania z rozwiązaniami. Dla tych, którzy w ostatnim czasie nie przykładali się do nauki i liczą na łut szczęścia, mamy złą informację. Arkusze CKE w sieci przed egzaminem ósmoklasisty z matematyki to działanie oszustów.

Oszuści chcą, by zapłacić im za przecieki za pomocą SMS, wysyłając specjalną wiadomość. Jeśli któryś z uczniów da się nabrać na taką akcję oszustów, musi liczyć się z tzw. ukrytymi kosztami. Użytkownik może zostać wpisany na płatną listę, a opłaty mogą być ściągane regularnie. Z tej usługi trudno jest później zrezygnować.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2026. Arkusze CKE z poprzednich lat

Arkusze CKE z egzaminu ósmoklasisty z matematyki z poprzednich lat to niezawodny sposób na powtórkę materiału przed tegorocznym testem. Pokazują one, jak skonstruowane są zadania, jak wygląda arkusz, jakich zadań mogą się spodziewać ósmoklasiści i co może być na egzaminie z matematyki.

Oto arkusze CKE z egzaminu ósmoklasisty z matematyki z lat 2025-2023:

