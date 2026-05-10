Rodzinny wypoczynek w mieście i na wsi, w przystępnej cenie: jak branża dostosuje się do ograniczeń w najmie krótkoterminowym

Jedna z nich informuje o zmianie swojej strategii, a inne zapewne podążą jej śladami.

Platforma Airbnb nie chce się już kojarzyć z ,,imprezowymi’’ wypadami do europejskich miast lub tanią alternatywą dla konferencyjnych i biznesowych hoteli.

Wskutek zmian w prawie o najmie krótkoterminowym i zmianie ogólnoeuropejskich trendów platforma stawia na wizerunek rodzinnego, budżetowego podróżowania i city break szczególnie w kontekście naszego regionu Europy Środkowej.

Rodziny w Polsce nadal chętnie podróżują, jednak rosnące koszty i ograniczony dostęp do odpowiedniego zakwaterowania coraz częściej decydują o tym, czy wyjazdy w ogóle się odbywają – wynika z nowego badania zleconego przez Airbnb i przeprowadzonego przez Ipsos w Polsce, Czechach i na Węgrzech.

Badanie pokazuje, że przystępność cenowa i dostęp do zróżnicowanej oferty noclegowej stają się kluczowymi czynnikami umożliwiającymi podróże rodzinne.

Rosnące koszty ograniczają podróże rodzinne

W trzech badanych krajach ponad jedna trzecia rodziców (36%) deklaruje, że musiała ograniczyć lub całkowicie zrezygnować z rodzinnych wakacji w ciągu ostatniego roku.

W Polsce ten odsetek wynosi 33%. Wśród osób, które zmieniły swoje plany, 61% polskich rodzin wskazało wysokie koszty (zakwaterowania, transportu lub całego wyjazdu) jako główny powód. - Rodziny w Polsce chcą podróżować, ale wiele z nich mierzy się z ograniczeniami wynikającymi z rosnących kosztów i dostępu do odpowiedniego zakwaterowania – mówi Małgorzata Kacprzyk, Senior Public Policy Manager CEE w Airbnb.

W Polsce, Czechach i na Węgrzech ponad połowa podróżujących rodziców (54%) ma trudności z zakwaterowaniem podczas planowania lub rezerwacji wyjazdów rodzinnych. W Polsce problem ten dotyczy 51% respondentów, wobec 58% w Czechach i 61% na Węgrzech.

W Polsce najczęstsze bariery to: znalezienie przystępnych cenowo noclegów (29%), brak dostępności w preferowanych terminach (26%) oraz trudność w znalezieniu opcji dopasowanych do potrzeb rodzin, takich jak odpowiednia przestrzeń czy udogodnienia (24%).

Dla polskich rodziców najważniejsza jest dobra pogoda/klimat w miejscu docelowym (44%), natomiast cena noclegu znajduje się wśród trzech najważniejszych kryteriów dla 36% rodziców, podobnie jak możliwość odwiedzenia ciekawych miejsc (36%) oraz dostęp do infrastruktury przyjaznej dzieciom, np. placów zabaw (34%).

Rodzinny wypoczynek, to tydzień w mieście lub na wsi

Pomimo trudności polskie rodziny nadal aktywnie podróżują. W ciągu ostatnich 12 miesięcy około 83% rodziców podróżujących z dziećmi odwiedziło duże miasta. Jednocześnie 80% przynajmniej raz zatrzymało się w mniejszej miejscowości, a 63% spędziło czas na wsi.

Średnia długość rodzinnego wyjazdu to najczęściej około tygodnia. 41% polskich rodziców deklaruje, że zwykle ich pobyt trwa 7–10 nocy. Nieco rzadsze są krótsze wyjazdy: 28% podróżuje na 4–6 nocy, a 7% ogranicza pobyt do weekendu (do trzech nocy).

Każdy pomysł na wypoczynek rodzinny zaczyna się od szukania tanich noclegów

Wraz z poszukiwaniem bardziej przystępnych i elastycznych opcji podróżowania platformy online odgrywają coraz większą rolę w wyszukiwaniu odpowiednich noclegów. Polscy rodzice częściej niż w innych krajach regionu (Polska 59%, Czechy 46%, Węgry 43%) korzystają z platform internetowych przy szukaniu mieszkań i domów.

Co istotne, choć 77% polskich rodzin zatrzymało się w hotelu lub ośrodku wypoczynkowym, 66% wynajęło całe mieszkanie lub dom, co potwierdza potrzebę szerokiej i elastycznej oferty.

- Nasze dane pokazują, że przystępność cenowa i elastyczność odgrywają kluczową rolę w tym, czy wyjazdy w ogóle się odbywają. Zapewnienie dostępu do szerokiej gamy noclegów, w tym domów oferujących przestrzeń i możliwość przygotowywania posiłków, może pomóc rodzinom lepiej zarządzać budżetem i podróżować w sposób dopasowany do ich potrzeb, szczególnie w czasie, gdy wiele gospodarstw domowych uważnie kontroluje swoje wydatki – podkreśla Małgorzata Kacprzyk z Airbnb

Platforma oferuje szeroki wybór zakwaterowania – od mieszkań w miastach po domy na wsi – pomagając rodzinom znaleźć opcje dopasowane do ich potrzeb, budżetu i preferencji. W regionie 24% rodziców wskazuje brak ofert przyjaznych rodzinom jako istotną barierę, a 35% uważa cenę noclegu za jeden z najważniejszych czynników wyboru.

Najczęściej wymieniane udogodnienia w noclegach rodzinnych to: w pełni wyposażona kuchnia (38%), prywatny balkon lub ogród (36%) oraz osobne sypialnie dla rodziców i dzieci (35%). Zapewnienie dostępu do zróżnicowanej oferty może pomóc większej liczbie rodzin w podróżowaniu, a proporcjonalne podejście do regulacji może wspierać tę różnorodność i utrzymywać dostępność kierunków turystycznych.

Nowa strategia: wypoczynek rodzinny, city break i przystępna cena

Z badania wiemy, że 51% podróżujących rodzin z Polski miało trudności ze znalezieniem odpowiedniego zakwaterowania, a głównymi barierami były koszty oraz trudności w znalezieniu opcji dopasowanych do potrzeb rodzin.

Czy Airbnb, a w ślad za nią inne firmy z branży, są w stanie przekonać mieszkańców miast do nowego wizerunku platformy oferującej ,,wypoczynek dla rodzin”? Przekonamy się o tym wkrótce, już tego lata.