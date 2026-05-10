Rodzinny wypoczynek w mieście i na wsi, w przystępnej cenie: jak branża dostosuje się do ograniczeń w najmie krótkoterminowym

Bartosz Biskupski
dzisiaj, 10:24
Platforma Airbnb stawia na rodzinny wypoczynek od city brake po wieś, w rozsądniej cenie
Rodziny w Polsce chcą podróżować, ale wiele z nich mierzy się z ograniczeniami wynikającymi z rosnących kosztów i dostępu do odpowiedniego zakwaterowania. Restrykcje, które nowe prawo ma nałożyć na wynajmujących mieszkania na krótkie okresy mogą dodatkowo sytuację skomplikować. Stawia to nowe wyzwania także przed platformami cyfrowymi, które ułatwiają organizację krótkich wypoczynków.

Jedna z nich informuje o zmianie swojej strategii, a inne zapewne podążą jej śladami.
Platforma Airbnb nie chce się już kojarzyć z ,,imprezowymi’’ wypadami do europejskich miast lub tanią alternatywą dla konferencyjnych i biznesowych hoteli.
Wskutek zmian w prawie o najmie krótkoterminowym i zmianie ogólnoeuropejskich trendów platforma stawia na wizerunek rodzinnego, budżetowego podróżowania i city break szczególnie w kontekście naszego regionu Europy Środkowej.

Rodziny w Polsce nadal chętnie podróżują, jednak rosnące koszty i ograniczony dostęp do odpowiedniego zakwaterowania coraz częściej decydują o tym, czy wyjazdy w ogóle się odbywają – wynika z nowego badania zleconego przez Airbnb i przeprowadzonego przez Ipsos w Polsce, Czechach i na Węgrzech.
Badanie pokazuje, że przystępność cenowa i dostęp do zróżnicowanej oferty noclegowej stają się kluczowymi czynnikami umożliwiającymi podróże rodzinne.

Rosnące koszty ograniczają podróże rodzinne

W trzech badanych krajach ponad jedna trzecia rodziców (36%) deklaruje, że musiała ograniczyć lub całkowicie zrezygnować z rodzinnych wakacji w ciągu ostatniego roku.
W Polsce ten odsetek wynosi 33%. Wśród osób, które zmieniły swoje plany, 61% polskich rodzin wskazało wysokie koszty (zakwaterowania, transportu lub całego wyjazdu) jako główny powód. - Rodziny w Polsce chcą podróżować, ale wiele z nich mierzy się z ograniczeniami wynikającymi z rosnących kosztów i dostępu do odpowiedniego zakwaterowania – mówi Małgorzata Kacprzyk, Senior Public Policy Manager CEE w Airbnb.

W Polsce, Czechach i na Węgrzech ponad połowa podróżujących rodziców (54%) ma trudności z zakwaterowaniem podczas planowania lub rezerwacji wyjazdów rodzinnych. W Polsce problem ten dotyczy 51% respondentów, wobec 58% w Czechach i 61% na Węgrzech.
W Polsce najczęstsze bariery to: znalezienie przystępnych cenowo noclegów (29%), brak dostępności w preferowanych terminach (26%) oraz trudność w znalezieniu opcji dopasowanych do potrzeb rodzin, takich jak odpowiednia przestrzeń czy udogodnienia (24%).

Dla polskich rodziców najważniejsza jest dobra pogoda/klimat w miejscu docelowym (44%), natomiast cena noclegu znajduje się wśród trzech najważniejszych kryteriów dla 36% rodziców, podobnie jak możliwość odwiedzenia ciekawych miejsc (36%) oraz dostęp do infrastruktury przyjaznej dzieciom, np. placów zabaw (34%).

Rodzinny wypoczynek, to tydzień w mieście lub na wsi

Pomimo trudności polskie rodziny nadal aktywnie podróżują. W ciągu ostatnich 12 miesięcy około 83% rodziców podróżujących z dziećmi odwiedziło duże miasta. Jednocześnie 80% przynajmniej raz zatrzymało się w mniejszej miejscowości, a 63% spędziło czas na wsi.
Średnia długość rodzinnego wyjazdu to najczęściej około tygodnia. 41% polskich rodziców deklaruje, że zwykle ich pobyt trwa 7–10 nocy. Nieco rzadsze są krótsze wyjazdy: 28% podróżuje na 4–6 nocy, a 7% ogranicza pobyt do weekendu (do trzech nocy).

Każdy pomysł na wypoczynek rodzinny zaczyna się od szukania tanich noclegów

Wraz z poszukiwaniem bardziej przystępnych i elastycznych opcji podróżowania platformy online odgrywają coraz większą rolę w wyszukiwaniu odpowiednich noclegów. Polscy rodzice częściej niż w innych krajach regionu (Polska 59%, Czechy 46%, Węgry 43%) korzystają z platform internetowych przy szukaniu mieszkań i domów.
Co istotne, choć 77% polskich rodzin zatrzymało się w hotelu lub ośrodku wypoczynkowym, 66% wynajęło całe mieszkanie lub dom, co potwierdza potrzebę szerokiej i elastycznej oferty.
- Nasze dane pokazują, że przystępność cenowa i elastyczność odgrywają kluczową rolę w tym, czy wyjazdy w ogóle się odbywają. Zapewnienie dostępu do szerokiej gamy noclegów, w tym domów oferujących przestrzeń i możliwość przygotowywania posiłków, może pomóc rodzinom lepiej zarządzać budżetem i podróżować w sposób dopasowany do ich potrzeb, szczególnie w czasie, gdy wiele gospodarstw domowych uważnie kontroluje swoje wydatki – podkreśla Małgorzata Kacprzyk z Airbnb

Platforma oferuje szeroki wybór zakwaterowania – od mieszkań w miastach po domy na wsi – pomagając rodzinom znaleźć opcje dopasowane do ich potrzeb, budżetu i preferencji. W regionie 24% rodziców wskazuje brak ofert przyjaznych rodzinom jako istotną barierę, a 35% uważa cenę noclegu za jeden z najważniejszych czynników wyboru.
Najczęściej wymieniane udogodnienia w noclegach rodzinnych to: w pełni wyposażona kuchnia (38%), prywatny balkon lub ogród (36%) oraz osobne sypialnie dla rodziców i dzieci (35%). Zapewnienie dostępu do zróżnicowanej oferty może pomóc większej liczbie rodzin w podróżowaniu, a proporcjonalne podejście do regulacji może wspierać tę różnorodność i utrzymywać dostępność kierunków turystycznych.

Nowa strategia: wypoczynek rodzinny, city break i przystępna cena

Z badania wiemy, że 51% podróżujących rodzin z Polski miało trudności ze znalezieniem odpowiedniego zakwaterowania, a głównymi barierami były koszty oraz trudności w znalezieniu opcji dopasowanych do potrzeb rodzin.
Czy Airbnb, a w ślad za nią inne firmy z branży, są w stanie przekonać mieszkańców miast do nowego wizerunku platformy oferującej ,,wypoczynek dla rodzin”? Przekonamy się o tym wkrótce, już tego lata.

Wymarzone wakacje za 2 tysiące złotych. Dokąd jeszcze można polecieć w tej cenie?
Wymarzone wakacje za 2 tysiące złotych. Dokąd jeszcze można polecieć w tej cenie?
