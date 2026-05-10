Kryptowaluty znowu w Sejmie. Pięć projektów czeka na procedowanie na posiedzeniu Sejmu 12 maja 2026 r.

Rząd po raz trzeci skierował do Sejmu projekt ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Projekt w piątek, 8 maja 2026 r. został wniesiony do Sejmu. Nadano mu druk nr 2529. Nowe przepisy mają wdrożyć unijne regulacje MiCA, zwiększyć ochronę inwestorów oraz zaostrzyć kary za nadużycia na rynku kryptowalut.

„We wtorek premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd jeszcze w tym tygodniu skieruje do Sejmu po raz kolejny projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. I tak właśnie robimy. Projekt został przyjęty przez Radę Ministrów i właśnie został skierowany do Sejmu. Robimy to po raz trzeci. I po raz trzeci Sejm i Senat uchwalą ustawę, która ma ochronić osoby inwestujące na tym rynku” - napisał w piątek Berek na platformie X.

W ocenie ministra ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, prezydent Karol Nawrocki nie będzie miał żadnych argumentów przeciwko ustawie. Berek podkreślił, że prezydencki projekt "jest niemal dosłownie skopiowanym projektem rządowym".

Projekt ustawy o rynku kryptowalut: MiCA i nowe obowiązki dla rynku kryptowalut

Trzeci rządowy projekt przepisów regulujących rynek kryptoaktywów ma na celu -tak jak poprzednie - implementację unijnego rozporządzenia MiCA (Markets in Crypto-Assets) oraz regulacji dotyczących informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i niektórych kryptoaktywów.

Projektowana ustawa zakłada m.in. wyznaczenie Komisji Nadzoru Finansowego jako organu odpowiedzialnego za nadzór nad tym rynkiem. W projekcie określono także obowiązki emitentów tokenów powiązanych z aktywami i tokenów będących e-pieniądzem oraz dostawców usług w zakresie kryptoaktywów.

KNF ma być wyposażona w środki nadzorcze, które mają przeciwdziałać naruszeniom na tym rynku. Komisja będzie mogła np. wstrzymać ofertę publiczną kryptoaktywów, przerwać jej przebieg na określony czas, zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, zakazać dopuszczenia kryptoaktywów do obrotu oraz nakładać sankcje m.in. na oferujących, emitentów i kary pieniężnej na osoby zawodowo pośredniczące w zawieraniu transakcji związanych z kryptoaktywami.

Wyższe kary za nadużycia na rynku krypto

Nowy projekt ustawy różni się m.in. zaostrzeniem sankcji wobec podmiotów łamiących przepisy. Jedna z najważniejszych zmian dotyczy kar za utrudnianie kontroli KNF. Maksymalna sankcja ma wzrosnąć z 20 mln do 25 mln zł.

Spór o blokowanie rachunków krypto

Prezydent dwukrotnie zawetował ustawę. W uzasadnieniu wskazywał m.in. a ryzyko nadmiernej regulacji oraz możliwość ograniczania wolności obywatelskich, zwłaszcza w zakresie blokowania stron internetowych i rachunków związanych z kryptowalutami. W ocenie przedstawicieli rządu i partii koalicyjnych, brak ustawy tworzy luki prawne i nie pozwala na odpowiednią ochronę konsumentów.

W środę, 6 maja 2026 r. prezydent skierował swój projekt przepisów w tej sprawie do Sejmu. Prezydencki projekt różni się od rządowego m.in. zakresem uprawnień KNF. Różnice widoczne są także w kwestii blokowania rachunków kryptoaktywów na żądane Komisji Nadzoru Finansowego, a także wysokości kar za łamanie przepisów.

Posiedzenie Sejmu 12 maja 2026 r.: pięć projektów ustaw dotyczących kryptowalut

Zgodnie z harmonogramem obrad Sejmu, we wtorek po południu Izba Niższa ma zająć się pięcioma projektami ustaw dotyczących kryptoaktywów - rządowym, prezydenckim i trzema poselskimi. Projekty poselskie zgłoszone zostały przez Polskę 2050, PiS i Konfederację.