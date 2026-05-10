4 niedziele handlowe w roku zamiast 8 i sklepy otwarte w każdą sobotę do godziny 21. Sejm pracuje nad petycją, która zmieni zasady handlu w Polsce

Petycja trafiła do Sejmu 16 lutego 2026 roku i została zarejestrowana pod numerem BKSP-153-X-864/26, a dziesięć dni później przekazano ją do Komisji do Spraw Petycji. Jej celem jest ograniczenie liczby niedziel handlowych oraz skrócenie godzin pracy sklepów w soboty.
Tylko cztery niedziele handlowe zamiast ośmiu i sklepy otwarte w każdą sobotę tylko do godziny 21. Petycja trafiła do Sejmu
Zgodnie z przedstawioną propozycją handel miałby być dozwolony wyłącznie w pierwsze niedziele:
- marca,
- czerwca,
- września,
- grudnia.
A co, jeżeli niedziela handlowa przypadałaby w dzień ustawowo wolny od pracy z powodu święta? Zdaniem autora petycji nie powinna być ona przenoszona na inny termin. Oznacza to jeszcze większe ograniczenie liczby dni, w których konsumenci mogliby zrobić zakupy w niedzielę.
Drugą propozycją jest wprowadzenie obowiązkowego zamykania sklepów o godzinie 21 w każdą sobotę dla placówek objętych zakazem handlu w niedziele. Wnioskodawca argumentuje, że obecnie część sieci handlowych wykorzystuje luki prawne, wydłużając godziny otwarcia nawet do późnych godzin nocnych, co w praktyce ogranicza pracownikom realny odpoczynek.
Argumentacja za zaostrzeniem handlu w niedziele. Wśród nich większa ochrona czasu wolnego i ograniczenie nadmiernej konsumpcji
Według autora petycji, osoby kończące pracę późno w sobotę często nie są w stanie w pełni skorzystać z wolnej niedzieli, przez co idea dnia odpoczynku staje się pozorna. W uzasadnieniu podkreślono, że dotychczasowe ograniczenia handlu nie doprowadziły do gospodarczego załamania ani znaczącego wzrostu bezrobocia. Wręcz przeciwnie, zdaniem autora rozwiązanie okazało się społecznie korzystne.
Wśród najważniejszych argumentów znalazły się:
- poprawa dobrostanu pracowników handlu,
- większa ochrona czasu wolnego,
- ograniczenie nadmiernej konsumpcji,
- korzyści ekologiczne wynikające z mniejszego ruchu samochodowego,
- rozwój sklepów internetowych, które zapewniają całodobowy dostęp do zakupów.
Autor zwraca również uwagę, że współczesna dostępność sklepów stacjonarnych przez sześć dni w tygodniu oraz dynamiczny rozwój e–commerce sprawiają, iż potrzeba handlowych niedziel jest coraz mniejsza.
Ograniczenie handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Podstawa prawna
Zakaz handlu w niedziele reguluje Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Na jej mocy w niedziele i święta w placówkach handlowych zakazany jest handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem, a także powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu. Zakaz ten nie dotyczy:
- stacji paliw płynnych;
- placówek handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami;
- aptek i punktów aptecznych;
- zakładów leczniczych dla zwierząt;
- placówek handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami;
- placówek handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych;
- placówek pocztowych, w których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych;
- placówek handlowych w obiektach infrastruktury krytycznej;
- placówek handlowych w zakładach hotelarskich;
- placówek handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku;
- placówek handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych;
- placówek handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych;
- placówek handlowych na dworcach;
- placówek handlowych w portach lotniczych;
- stref wolnocłowych;
- statków, a także morskich statków handlowych, statków powietrznych, platform wiertniczych i innych morskich budowli hydrotechnicznych;
- placówek handlowych na terenie jednostek penitencjarnych;
- placówek handlowych na terenie jednostek wojskowych;
- sklepów i platform internetowych;
- hurtowni farmaceutycznych;
- zakładów pogrzebowych;
- placówek handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek;
- piekarni, cukierni i lodziarni;
- placówek handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna.
Ponadto w każdym roku kalendarzowym przypada 8 niedziel handlowych. Zakaz handlu nie obowiązuje w:
- kolejne trzy niedziele poprzedzające Wigilię Bożego Narodzenia;
- niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy;
- ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.
Niedziele handlowe w 2026 roku. Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?
Najbliższy termin, w którym zakaz handlu nie obowiązuje, przypada 28 czerwca 2026 roku. W tym roku handel w niedzielę będzie dozwolony osiem razy. Są to terminy związane z sezonowymi wzrostami ruchu w sklepach, w tym z okresem przedświątecznym i wakacyjnym. Niedziele handlowe w 2026 roku przypadają na:
- 25 stycznia,
- 29 marca,
- 26 kwietnia,
- 28 czerwca,
- 30 sierpnia,
- 6 grudnia,
- 13 grudnia,
- 20 grudnia.