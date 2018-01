Największy wzrost średniej ceny mkw. w IV kwartale 2017 w stosunku do kwartału poprzedniego odnotowano dla Ochoty. Następna po liderze jest Praga Południe. Te dzielnice zanotowały wzrost wyraźnie przekraczający 5%. Wpływ na taki wynik ma nie tylko liczba inwestycji prowadzonych w ubiegłym roku na terenie tych dzielnic oraz zwiększone zainteresowanie klientów, ale także charakter nowo powstających obiektów, coraz częściej reprezentujących wyższy standard - częściej powstają te o wyższym standardzie - np. Apartamenty Park Szczęśliwicki w obrębie Ochoty. W przypadku Pragi Południe na rynek wchodzą m.in. Aura Sky (II etap) oraz druga duża inwestycja, Park Skandynawia, a ich pojawienie się w ofercie podnosi średnie ceny ze względu na ilość dostępnych tam lokali.

W kolejnych czterech dzielnicach średnie ceny mkw. poszły w górę od 3 do 5% w porównaniu do III kwartału. W gronie tym znalazły się: Śródmieście, Żoliborz, Mokotów i Ursynów, na terenie których ceny mieszkań utrzymują się zazwyczaj na jednych z najwyższych w Warszawie poziomów. W tych dzielnicach kwartalny wzrost średnich cen może być w dużej mierze spowodowany rosnącym popytem na mieszkania. Kupujący lokale mieszkalne akceptują wyższą cenę za mkw., pod warunkiem, że nieruchomość znajduje się w najatrakcyjniejszych lokalizacjach, na przykład na Mokotowie, nie mówiąc o Śródmieściu. Centralnie zlokalizowana Wola nie odnotowała dużej kwartalnej zmiany średnich cen, ale i tam IV kw. 2017 r. zakończył się wzrostem tej wielkości w stosunku do kwartału poprzedniego.

Wygląda na to, że ci, którzy w bieżącym roku planują zakupu nieruchomości w Warszawie, powinni liczyć się z możliwością, że przyjdzie im za niego zapłacić więcej niż w roku ubiegłym. Kwartalne zmiany średnich cen pokazują, że popyt na nieruchomości utrzymuje się nadal na niezwykle wysokim poziomie, a chętnych do zakupu mieszkań nie brakuje. Nowe inwestycje wprowadzane na rynek są kalkulowane już na podstawie wyższych kosztów zakupu gruntu, materiałów i prac budowlanych, co wpływa na wzrost cen oferowanych w nich mieszkań. Ci spośród inwestujących, którzy pragną zrealizować zakup na lepszych warunkach finansowych, mogą próbować sięgnąć po ofertę już wybudowanych mieszkań. Przykładowo w dzielnicy Żoliborz powstała inwestycja Żoliborz Artystyczny, a na Mokotowie kameralny apartamentowiec Bobrowiecka 10, zrealizowany przez Alnus Development i oddany do użytku w II kw. 2017. Dostępne tam jeszcze lokale z pewnością spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających nabywców.

