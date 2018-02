Stelmet miał wstępnie 40 tys. zł zysku netto w I kw. r. obr. 2017: 2018



Warszawa, 14.02.2018 (ISBnews) - Stelmet miał wstępnie 40 tys. zł zysku netto w I kw. roku obrotowego 2017/2018, trwającym od 1 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wobec straty 15,06 mln zł rok wcześniej, podała spółka.

Strata z działalności operacyjnej wyniosła 6,09 mln zł wobec straty 8,95 mln zł rok wcześniej, a zysk EBITDA wyniósł 4,18 mln zł wobec 1,33 mln zł straty rok wcześniej, podano w komunikacie.

Przychody wyniosły 63,08 mln zł w I kw. roku obrotowego 2017/2018 wobec 65,93 mln zł rok wcześniej.

"Charakter prowadzonej działalności Grupy Stelmet sprawia, że I kw. roku obrotowego jest sezonowo najsłabszym okresem zarówno pod względem osiąganych przychodów ze sprzedaży, jak i wyników operacyjnych. W tym czasie Stelmet buduje zapasy i przygotowuje się na nadchodzący sezon sprzedażowy. Historycznie przychody ze sprzedaży drewnianej architektury ogrodowej (DAO) w pierwszym kwartale to średnio około 10% sprzedaży z tego segmentu w całym roku, podano również" - czytamy w komunikacie.

Przychody ze sprzedaży pelletu były o 3% wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, przy maksymalnym poziomie wykorzystania mocy produkcyjnych w tym okresie, podano także.

"Grupa Stelmet obserwuje kontynuację trendów z końcówki minionego roku obrotowego, zakończonego we wrześniu 2017 r. Na rynku brytyjskim sprzedaż drewnianej architektury ogrodowej ustabilizowała się i pozostaje na poziomie z poprzedniego roku. Pomimo wyczerpania zdolności produkcyjnych utrzymaliśmy bardzo wysoki poziom sprzedaży pelletu. W porównaniu do pierwszego kwartału poprzedniego roku obrotowego, w wynikach grupy na poszczególnych poziomach notujemy poprawę efektywności operacyjnej zakładu w Grudziądzu, z którego dostarczane są wyroby do Wielkiej Brytanii, oraz ujawnione zostały pozytywne efekty przeprowadzonej w ubiegłym roku restrukturyzacji działalności naszej brytyjskiej spółki Grange Fencing" - powiedział członek zarządu Stelmet Piotr Leszkowicz, cytowany w komunikacie.

Ostateczne wyniki finansowe i operacyjne za I kw. roku obrotowego 2017/18 zostaną opublikowane 28 lutego br.

Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją drewnianej architektury ogrodowej. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

